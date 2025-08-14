الخميس 14 أغسطس 2025
حريق يلتهم شقة سكنية في منطقة بولاق أبو العلا

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في أحد العقارات بـمنطقة بولاق أبو العلا، دون وقوع أى إصابات.

حريق شقة سكنية ببولاق أبو العلا

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وبالفحص تبين اندلاع حريق داخل شقة سكنية بعقار مكون من 11 طابق بمنطقة ببولاق أبو العلا.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

