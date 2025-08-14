الخميس 14 أغسطس 2025
مصرع وإصابة 6 أشخاص في حريق مخزن بطاطين بالقليوبية

حريق مخزن بطاطين
حريق مخزن بطاطين بالقليوبية،فيتو

لقى 5 مصرعهم وأصيب آخر، اليوم الخميس، في حريق هائل اندلع داخل مخزن بطاطين بمنطقة الحادثة بمحافظة القليوبية، بجوار مصنع للكيماويات.

المعاينة تكشف تفاصيل حريق محل هواتف محمولة بعزبة النخل (صور)

السيطرة على حريق دون خسائر بشرية في قرية البشندي بالوادي الجديد

مصرع وإصابة 6 أشخاص في حريق هائل بمخزن بطاطين بقليوب

 شهدت منطقة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، اليوم الخميس، اندلاع حريق داخل مصنع مكون من دور واحد على مساحة نحو 10 قراريط، بجوار مصنع للكيماويات بميدان الحادثة.

وتلقى اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا بالواقعة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، حيث تم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق، وجرى السيطرة على النيران التي اندلعت بالدور الأرضي للمصنع ومنع امتدادها إلى المنشآت المجاورة.

وأسفر الحريق عن وفاة 5 وإصابة آخر، حيث تم نقل الجثث والمصاب إلى مستشفى القناطر الخيرية، فيما لحقت بالمصنع والمحتويات تلفيات جسيمة.

وتواصل الأجهزة الأمنية  القليوبية والمعمل الجنائي أعمال الفحص والمعاينة لبيان أسباب اندلاع الحريق، وحصر حجم الخسائر المادية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

