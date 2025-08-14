الخميس 14 أغسطس 2025
السيطرة على حريق دون خسائر بشرية في قرية البشندي بالوادي الجديد

جانب من الحريق، ڤيتو
جانب من الحريق، ڤيتو

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، السيطرة على الحريق الذي نشب ظهر اليوم الخميس، على مساحة حوالي 4 فدان بمنطقة زراعات شرق قرية البشندي بمركز بلاط، من خلال الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية بالمركز والمراكز المجاورة؛ لمحاصرة النيران ومنع امتدادها، مؤكدًا عدم وجود خسائر بشرية، واستمرار أعمال التبريد وحصر الخسائر المادية.

وتُهيب المحافظة بالمواطنين توخي الحذر والحيطة، والتأكد من إجراءات السلامة والالتزام بتعليمات إدارة الحماية المدنية، بالتزامن مع موجة ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها البلاد، وعدم حرق أي مخلفات أو إشعال نيران داخل مناطق الزراعات، حفاظًا على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

