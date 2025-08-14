الخميس 14 أغسطس 2025
حريق يلتهم مخزن بطاطين في منطقة الحادثة بالقليوبية

حريق قليوب، فيتو
حريق قليوب، فيتو

شهدت منطقة الحادثة بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية، اليوم الخميس، اندلاع حريق هائل داخل مخزن بطاطين، ما أسفر عن تصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان الكثيفة التي شوهدت من مسافات بعيدة، وأثارت حالة من الذعر بين الأهالي.

 

المعاينة تكشف تفاصيل حريق محل هواتف محمولة بعزبة النخل (صور)

السيطرة على حريق دون خسائر بشرية في قرية البشندي بالوادي الجديد

وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية بالقليوبية، حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى العقارات والمحال المجاورة، فيما تواصل الفرق عمليات التبريد لضمان عدم تجدد الاشتعال.

وتباشر الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لمعرفة أسباب الحريق، ورفع المعاينات اللازمة من موقع الحادث.

