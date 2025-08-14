حريق يلتهم مخزن بطاطين في منطقة الحادثة بالقليوبية

شهدت منطقة الحادثة بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية، اليوم الخميس، اندلاع حريق هائل داخل مخزن بطاطين، ما أسفر عن تصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان الكثيفة التي شوهدت من مسافات بعيدة، وأثارت حالة من الذعر بين الأهالي.

وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية بالقليوبية، حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى العقارات والمحال المجاورة، فيما تواصل الفرق عمليات التبريد لضمان عدم تجدد الاشتعال.

وتباشر الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لمعرفة أسباب الحريق، ورفع المعاينات اللازمة من موقع الحادث.

