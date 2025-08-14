الخميس 14 أغسطس 2025
حوادث

المعاينة تكشف تفاصيل حريق محل هواتف محمولة بعزبة النخل (صور)

 كشفت المعاينة الأولية لحريق نشب داخل محل هواتف محمولة بشارع الصحة بمنطقة عزية النخل الشرقية، أن النيران اندلعت داخل المحل على مساحة 20 متر أسفل عقار مكون من 3 طوابق.

وأضافت المعاينة أن النيران امتدت لبلكونة شقة بالطابق الأول بالعقار، وأن جميع محتويات المحل تفحمت بالكامل مما أسفر عن إصابة شخص يدعي “عبدالرحمن.ن.ع” بحروق بالوجه، وتم نقله إلى مستشفى اليوم الواحد لتلقى العلاج اللازم.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال صاحب المحل وشهود عيان للوقوف على ملابسات الحريق.

 ونجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل محل هواتف محمولة بشارع الصحة بمنطقة عزية النخل الشرقية، ويقوم رجال الإطفاء بإجراء عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل محل هواتف محمولة بشارع الصحة بمنطقة عزية النخل الشرقية بدائرة قسم شرطة المرج وعلى الفور أمر اللواء الدكتور محمد الشربينى مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بدفع 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت عملية إخماد الحريق، مما أسفر عن إصابة شخص يدعي “عبدالرحمن.ن.ع” بحروق بالوجه، وتم نقله إلى مستشفى اليوم الواحد لتلقى العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

