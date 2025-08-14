بحد أدنى 225 درجة، اعتماد المرحلة الثانية من القبول بالثانوي العام بالوادي الجديد

اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، المرحلة الثانية للقبول بالصف الأول الثانوي العام للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ بحد أدنى ٢٢٥ درجة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور سامي فضل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه جرى تشكيل لجان لتحليل نتائج المرحلة الأولى، وبناءً على وجود فراغات بمدارس التعليم الثانوي العام بالإدارات التعليمية في كل من ( الخارجة - الداخلة - بلاط - الفرافرة )، تم اعتماد المرحلة الثانية للقبول بهذه الإدارات.

