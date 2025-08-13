الإسكان: بدء تسليم قطع أراضٍ مقننة بالعبور الجديدة 24 أغسطس

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تسليم قطع أراضي المجاورات (2) و(3) بالحي 29 لجمعية الأمل سابق بمدينة العبور الجديدة للمواطنين الذين تم تسكينهم فى القرعة العلنية بالمدينة وذلك بداية من 24 أغسطس الجاري.

وتستمر خطة التسليم حتى 18 ديسمبر المقبل.

وأجرى الدكتور المهندس أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، جولة ميدانية لمتابعة سير العمل بمشروعات مرافق الأراضي المضافة بمنطقة الأمل سابقًا.



وتفقد رئيس الجهاز أعمال تنفيذ شبكات المرافق بمجاورة رقم ٢ بالحي ٢٩، والتي تضم قطع أراضٍ بمساحات ٥٠٠ م²، وشملت الجولة متابعة تنفيذ شبكات المياه، والصرف الصحي، والري، إلى جانب أعمال الفرمة والطرق الداخلية تمهيدًا لاستكمال التنفيذ وتسليم الأراضي للسادة الملاك قريبا.

كما تابع الأعمال الجارية بمجاورة رقم ٣ بالحي ٢٩، والتي تضم قطع أراضٍ بمساحات ٤٠٠ م²، حيث تفقد أعمال شبكات المياه والصرف والري، وأعمال فرمة الطرق، تمهيدًا لاستكمال التنفيذ وتسليم الأراضي للملاك.

واستكمل الجولة بتفقد مجاورتي ٤ و٥ بالحي ٢٩، واللتين تتراوح مساحات الأراضي بهما بين ٣٥٠ م² و٤٥٠ م²، حيث تابع تنفيذ شبكات المرافق المختلفة، وشدد على أهمية التزام الشركات بالجداول الزمنية والمعايير الفنية في التنفيذ.



كما تفقد أعمال المرافق بالمجاورة رقم ٤ بالحي ٣٢، والتي تضم أراضٍ بمساحات ٢٠٩ م²، حيث تابع تنفيذ شبكات المياه، والصرف الصحي، والري، إلى جانب أعمال الفرمة، في إطار استعدادات الجهاز لتسليم الأراضي للمواطنين.



وفي ختام الجولة، وجه رئيس الجهاز بتكثيف التواجد الميداني لجميع الإدارات المعنية، ومتابعة تنفيذ الأعمال يوميًا، والعمل على إزالة أي معوقات بشكل فوري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وسعيًا للانتهاء من ترفيق الأراضي في التوقيتات المحددة وبأعلى جودة.

