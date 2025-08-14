تشكيل زد لمباراة سيراميكا في الدوري الممتاز

أعلن محمد شوقي المدير الفني لفريق زد، تشكيل فريقه الذي يخوض مواجهة سيراميكا، في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي.

وكان زد قد تغلب في الجولة الأولى على المقاولون العرب 0/2، بينما خسر سيراميكا بنفس النتيجة من الزمالك.

تشكيل زد ضد سيراميكا

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: علي جمال، محمد ربيعة، أحمد كاستيلو، أحمد طارق.

خط الوسط: ماتا ماجاسا، أحمد الصغيري، أحمد عادل ميسي، مصطفى سعد ميسي.

خط الهجوم: أحمد عاطف، شادي حسين.

تشكيل سيراميكا أمام زد

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - چاستيس آرثر - عبد الله مجدي.

خط الوسط: عمرو السولية - عمرو قلاوة - إسلام عيسى - أحمد بلحاج - أيمن موكا.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: محمد كوكو - عمر الجزار - أحمد هاني - إبراهيم محمد - كريم نيدفيد - محمد مغربي - محمد صادق - صديق ايجولا - مروان عثمان.

