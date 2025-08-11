وجهة العرائس الأولى لعبايات صيف 2025، أسعار العتبة تبدأ من 250 جنيهًا (صور)

مع حلول فصل الصيف وبدء موسم تجهيزات العرائس، تكتظ منطقة العتبة، قلب القاهرة التجاري، بالمتسوقات والعرائس الباحثات عن أحدث صيحات العبايات البيتي وعبايات الاستقبال بأسعار تنافسية. ويشهد السوق هذا العام إقبالًا كبيرًا على تشكيلة صيف 2025 التي تجمع بين الأناقة والراحة، مع عروض خاصة تجعل من العتبة الخيار الأمثل لكل عروس تبحث عن تجهيز "جهازها" بأقل التكاليف.

منطقة العتبة في القاهرة تُعد من أقدم وأشهر المراكز التجارية في مصر، وتتمتع بشهرة واسعة كوجهة رئيسية لبيع الملابس بأسعار تنافسية للغاية، سواء بالجملة أو القطاعي. إليك نبذة عنها:

تاريخ العتبة وأهميتها التجارية

تاريخ العتبة يعود إلى عصور قديمة، وقد تطورت عبر الزمن لتصبح مركزًا تجاريًا حيويًا. في عهد الخديوي إسماعيل، شهدت المنطقة تطورًا كبيرًا كجزء من خطته لتحديث القاهرة، حيث تم إنشاء سوق العتبة في أواخر القرن التاسع عشر. كانت العتبة تعرف سابقًا بـ "العتبة الخضراء" لكثرة الأشجار فيها، وتحولت مع الوقت إلى ما هي عليه الآن من ازدحام وتنوع تجاري.

تعتبر العتبة نقطة التقاء للعديد من الشوارع الرئيسية، وهي مركز للعديد من أنواع التجارة والبضائع، وليس فقط الملابس. تشمل معالمها الشهيرة سور الأزبكية لبيع الكتب، والمسرح القومي، والعديد من المساجد الأثرية.

العتبة كمركز لبيع الملابس

تُعد العتبة مقصدًا أولًا لتجار الجملة من جميع محافظات مصر، كما أنها تجذب الأفراد الباحثين عن أسعار مناسبة.

ستجد في العتبة كل ما تتخيله من ملابس، سواء كانت ملابس بيتي، خروج، أحذية، حقائب، وملابس أطفال. تتراوح الموديلات والأشكال لتناسب جميع الأذواق والفئات.



تتصدر عبايات الاستقبال قائمة المشتريات، خاصة للعرائس اللاتي يحرصن على الظهور بإطلالة مميزة أمام الضيوف.

وقد طرح التجار عروضًا مغرية تبدأ من 250 جنيهًا للقطعة الواحدة، وهي أسعار جاذبة تتيح للجميع فرصة الاختيار من بين موديلات متنوعة.

كما يقدم السوق عرضًا خاصًا، وهو شراء 3 عبايات استقبال مقابل 1000 جنيه، بينما يبلغ سعر القطعة الواحدة خارج العرض 400 جنيهًا. يتيح هذا العرض للعروس الحصول على تشكيلة متكاملة من الألوان والتصاميم التي تناسب مختلف الأذواق.

يقول أحد تجار المنطقة، الحاج مصطفى: “نحرص كل عام على تقديم ما يرضي العروس المصرية. هذا الموسم، ركزنا على توفير عبايات استقبال بخامات عالية الجودة وتصميمات عصرية، والعرض الخاص حقق نجاحًا كبيرًا لأنه يوفر قيمة حقيقية مقابل السعر”.

إسدالات الصلاة وعبايات الخروج، جودة وأناقة

لم تغفل تشكيلة الصيف الجديدة عن إسدالات الصلاة، التي تأتي بتصاميم مريحة وأنيقة. تتراوح أسعارها بين 300 و450 جنيهًا، وتتنوع خاماتها بين الستان الناعم والفسكوز المريح، مما يوفر خيارات متعددة للمرأة التي تبحث عن الراحة أثناء العبادة.

أما بالنسبة لعبايات الخروج، فقد شهدت أسعارها استقرارًا نسبيًا لتتراوح بين 500 و700 جنيه، مقدمةً تصميمات عملية وأنيقة تناسب الأجواء الصيفية وتلبي احتياجات المرأة العصرية للخروج اليومي.

صيحات صيف 2025، الكتان والفسكوز على عرش الموضة

يكشف التجار أن أبرز الخامات التي تتربع على عرش موضة صيف 2025 هي الكتان والفوسكوز.

يُعتبر الكتان الخيار المثالي للأجواء الحارة بفضل قدرته على التهوية ومظهره العملي الأنيق، بينما يتميز الفسكوز بنعومته الفائقة وألوانه الزاهية التي تضفي لمسة من الحيوية على الإطلالة الصيفية.

تضيف "آية"، وهي عروس تستعد لزفافها: “جئت إلى العتبة بناءً على نصيحة صديقاتي، والأسعار في المتناول. استطعت شراء مجموعة كاملة من عبايات الاستقبال والإسدالات في متناول الميزانية التي كنت قد حددتها، والجودة ممتازة”.



