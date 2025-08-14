6 غيابات لـ بيراميدز أمام الإسماعيلي

يفتقد فريق بيراميدز عددا كبيرا من نجومه خلال مواجهته مساء اليوم أمام الإسماعيلي على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.

ويحل الإسماعيلي ضيفا على بيراميدز في التاسعة من مساء الخميس على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.

غيابات بيراميدز أمام الإسماعيلي

ويغيب عن صفوف الفريق السماوي خلال المباراة:

رمضان صبحي لاستمرار التأهيل من الاصابة، ومحمد حمدي ووليد الكرتي للإيقاف، وعبد الرحمن جودة لاستمرار التأهيل من الاصابة، كما يغيب علي جبر وشريف إكرامي.

وتذاع المباراة على قناة أون سبورت 1 الناقل الحصري للدوري المصري.

قائمة بيراميدز لمواجهة الإسماعيلي

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة الإسماعيلي في إطار بطولة الدوري المصري الممتاز بنسخته الجديدة.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - زياد هيثم

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - أسامة جلال - طارق علاء - كريم حافظ - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمود عبد العاطي دونجا - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة

خط الهجوم: دودو الجباس - يوسف أوباما - فيستون ماييلي - مروان حمدي

وتعادل فريقا وادي دجلة وبيراميدز سلبيا، على استاد السلام الدولي في افتتاحية بطولة الدوري المصري الممتاز، لذلك يبحث الفريق السماوي عن فوزه الأول بالبطولة المحلية.

أما الإسماعيلي فتعادل سلبيا مع بتروجيت بنفس الجولة.

ويحتل فريق بيراميدز الترتيب الخامس عشر برصيد نقطة واحدة ويأتي الإسماعيلي في الترتيب الـ11 بنفس الرصيد نقطة واحدة.

مواعيد مباريات الجولة الثانية في الدوري المصري

الخميس 14 أغسطس

زد ضد سيراميكا – 6:00 مساءً

الاتحاد السكندري ضد مودرن سبورت – 6:00 مساءً

طلائع الجيش ضد المصري – 9:00 مساءً

بيراميدز ضد الإسماعيلي – 9:00 مساءً

الجمعة 15 أغسطس

بتروجيت ضد كهرباء الإسماعيلية – 6:00 مساءً

الأهلي ضد فاركو – 9:00 مساءً

حرس الحدود ضد البنك الأهلي – 9:00 مساءً

السبت 16 أغسطس

إنبي ضد وادي دجلة – 6:00 مساءً

الزمالك ضد المقاولون العرب – 9:00 مساءً

غزل المحلة ضد سموحة – 9:00 مساء

