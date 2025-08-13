الأربعاء 13 أغسطس 2025
المصري يخوض مرانه الختامي على استاد السويس استعدادا لمواجهة طلائع الجيش

اختتم فريق المصري البورسعيدي تدريباته مساء اليوم استعدادا لمواجهة طلائع الجيش غدا الخميس ببطولة الدوري الممتاز.

وخاض المصري البورسعيدي مرانه الأخير باستاد السويس مستضيف المباراة خلال معسكره الحالي استعدادا للمباراة 

 

موعد مباراة المصري وطلائع الجيش 


ويلتقي فريقا المصري وطلائع الجيش في التاسعة مساء غد الخميس على استاد السويس الجديد بالجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

كان المصري نجح في الفوز على  فريق الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما مساء الجمعة على استاد السويس الجديد.

وتعادل طلائع الجيش مع سموحة إيجابيا بهدف لكل فريق بنفس الجولة.

 

طاقم تحكيم مباراة طلائع الجيش والمصري بالجولة الثانية لدوري نايل

 

أحمد الغندور.. حكمًا للساحة 
شريف عبد الله.. مساعد حكم أول.
محمود بدران  .. مساعد حكم ثان.
وليد عبد الرازق  .. حكم رابع.
محمود البنا  .. حكم تقنية الفيديو.
محمود حسين  .. مساعد حكم تقنية الفيديو.

مواعيد مباريات الجولة الثانية في الدوري المصري

 

الخميس 14 أغسطس
زد ضد سيراميكا – 6:00 مساءً

 

الاتحاد السكندري ضد مودرن سبورت – 6:00 مساءً

طلائع الجيش ضد المصري – 9:00 مساءً

بيراميدز ضد الإسماعيلي – 9:00 مساءً

الجمعة 15 أغسطس
بتروجيت ضد كهرباء الإسماعيلية – 6:00 مساءً

الأهلي ضد فاركو – 9:00 مساءً

حرس الحدود ضد البنك الأهلي – 9:00 مساءً

السبت 16 أغسطس


إنبي ضد وادي دجلة – 6:00 مساءً

الزمالك ضد المقاولون العرب – 9:00 مساءً

غزل المحلة ضد سموحة – 9:00 مساءً

