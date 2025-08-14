الدوري المصري ينتظر مواجهات نارية في الجولة الثانية.. الأهلي وبيراميدز يبحثان عن الفوز الأول.. الزمالك والمصري يسعيان للحفاظ على الصدارة.. وهذه مواعيد المباريات والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الخميس منافسات الجولة الثانية ببطولة الدوري المصري الممتاز والتي تقام على ثلاثة أيام حيث تقام اليوم أربع مباريات وتستمر يومي الجمعة والسبت المقبلين.

الجولة الثانية في الدوري المصري

وتشهد الجولة الثانية مباريات مهمة للغاية أبرزها مواجهة بيراميدز والإسماعيلي وأيضا زد وسيراميكا، كما يصطدم الأهلي بفاركو والزمالك بالمقاولون العرب.

مواعيد مباريات الجولة الثانية في الدوري المصري

الخميس 14 أغسطس

زد ضد سيراميكا – 6:00 مساءً

الاتحاد السكندري ضد مودرن سبورت – 6:00 مساءً

طلائع الجيش ضد المصري – 9:00 مساءً

بيراميدز ضد الإسماعيلي – 9:00 مساءً

الجمعة 15 أغسطس

بتروجيت ضد كهرباء الإسماعيلية – 6:00 مساءً

الأهلي ضد فاركو – 9:00 مساءً

حرس الحدود ضد البنك الأهلي – 9:00 مساءً

السبت 16 أغسطس

إنبي ضد وادي دجلة – 6:00 مساءً

الزمالك ضد المقاولون العرب – 9:00 مساءً

غزل المحلة ضد سموحة – 9:00 مساءً

الاهلي

الأهلي يصطدم بفاركو

يبحث الأهلي وفاركو خلال مواجهتهما غدا الجمعة عن الفوز الأول بعد أن فقد الفريق الأحمر نقطتين بالتعادل مع مودرن سبورت بنتيجة 2-2 في الجولة الأولى كما تعادل فاركو مع إنبي دون أهداف.

ويتطلع الأهلي لمصالحة جماهيره الغاضبة بسبب الأداء الباهت أمام مودرن سبورت كما يدرس المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو إجراء بعض التعديلات على التشكيل أبرزها البدء بالظهير الأيسر كريم فؤاد وعودة الحارس محمد الشناوي ومشاركة أشرف بن شرقي منذ البداية.

أما فاركو بقيادة مدربه أحمد خطاب فيبدو أقل كثيرا من الموسم الماضي بعد رحيل أبرز نجومه عمرو ناصر وأحمد شريف وياسين مرعي، لكن الفريق يتسلح بالجماعية والروح القتالية لتحقيق نتيجة جيدة.

الزمالك

الزمالك يتحدي المقاولون

مواجهة الزمالك والمقاولون بعد غدا السبت من المنتظر ان تأتي مثيرة بعد أن عاد ذئاب الجبل إلى دوري الأضواء مجددا.

الزمالك يسعى لمواصلة انطلاقته الجيدة وتحقيق الفوز الثاني على التوالي بقيادة المدرب البلجيكي يانيك فيريرا والحفاظ علي صدارة الدوري.

وقد تشهد مواجهة المقاولون الظهور الأول للنجم البرازيلي خوان بيزيرا الوافد الجديد للزمالك بخلاف احتمالية مشاركة الفلسطيني عدي الدباغ في قيادة الهجوم لأول مرة مع الأسماء المعتادة مثل ناصر ماهر وعبد الله السعيد ومحمد شحاتة.

وافتتح المقاولون مشواره في الدوري بالخسارة أمام زد، لكن المدرب محمد مكي يتطلع لتفجير مفاجأة أمام الزمالك والرهان على خبرات بعض لاعبيه مثل شكري نجيب وعمر الوحش.

بيراميدز

بيراميدز والاسماعيلي مواجهة علي صفيح ساخن

ويلتقي فريقا بيراميدز والإسماعيلي اليوم الخميس في مواجهة صعبة لكلا الفريقين فالسماوي يبحث عن الفوز الأول والدخول في المنافسة مبكرا، أما الإسماعيلي فيريد تعويض تعادله بالجولة الماضية ببداية مشواره.

طلائع الجيش ضد المصري

يسعى المصري الي الحفاظ علي الصدارة بالفوز اليوم أمام طلائع الجيش وي مهمة ليست سهلة لاسيما أن الفريق العسكري لن يكون صيدا سهلا لسعيه للفوز ايضا.

زد ضد سيراميكا

زد وسيراميكا مواجهة كلاسيكية بين فريقين متشابهين بشكل كبير مع فارق وضع كل منهما بعد الجولة الأولى، حيث يسعى سيراميكا للدخول في المنافسة بتحقيق الفوز، أما زد فيسعى للحفاظ علي تقدمه ومنافسته علي صدارة الدوري.

جدول ترتيب الدوري المصري

نتائج مباريات الأسبوع الأول للدوري المصري

وادي دجلة (0) - (0) بيراميدز

المصري البورسعيدي (3) - (1) الاتحاد السكندري

الزمالك (2) - (0) سيراميكا كليوباترا

المقاولون (0) - (2) زد

سموحة (1) - (1) طلائع الجيش

الإسماعيلي (0) - (0) بتروجت

مودرن سبورت (2) - (2) الأهلي

كهرباء الإسماعيلية × الجونة - (1_0)

فاركو × إنبي (0-0)

البنك الأهلي × غزل المحلة (0-0)

