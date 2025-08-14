مصر تتصدر قائمة أفريقيا الصناعية.. 10 دول تسيطر على 77% من الإنتاج.. والمغرب يحقق طفرة في صناعة السيارات

تشهد أفريقيا تحولا صناعيا جوهريا يعيد تشكيل خريطة القوة الاقتصادية للقارة، بينما تسعى عشرات الدول للإقلاع الصناعي، تبرز مجموعة محدودة فرضت نفسها كقادة لهذا التحول، من السيارات إلى الغذاء والكيمياء والتكنولوجيا، حيث تتجه أنظار العالم إلى أفريقيا وهي تعيد رسم خريطة قوتها الاقتصادية من خلال ثورة صناعية صاعدة.

وبين طموحات التنمية وثروات القارة غير المستغلة، تبرز مفارقة لافتة، حيث تحتكر 10 دول فقط نحو 77% من الإنتاج الصناعي الأفريقي، حوالي 255.8 مليار دولار من أصل 331.9 مليار دولار، بينما بينما تتقاسم 31 دولة أخرى النسبة المتبقية (23%) البالغة 76.1 مليار دولار فقط، من مصانع السيارات في المغرب ومصر، إلى مصفاة "دانجوتي" العملاقة في نيجيريا، وصولا إلى تحويل الكاكاو في كوت ديفوار، بيانات "سيكا فاينانس" الاقتصادي.

مصر تتصدر المشهد الصناعي

تتصدر مصر، المشهد بفضل تنوعها الصناعي المتزايد، بإنتاج صناعي يقدر بحوالي 59 مليار دولار. فبعد أن كانت صناعتها تتركز على الأنشطة التقليدية كالنسيج والمنتجات الغذائية، شهدت مصر تنوعا صناعيا ملحوظا، حيث برزت في مجالات الأسمدة، والصيدلة، والصلب، وأيضا الإلكترونيات من خلال مبادرة "مصر تصنع الإلكترونيات" التي تهدف إلى جذب المصنعين الدوليين، كما واصل قطاع السيارات تطوره، واضعا أهدافا طموحة تشمل إنتاج المركبات الكهربائية.



نيجيريا تستفيد من سوقها الضخم ومواردها

أما نيجيريا، فتحتل المرتبة الثانية بإنتاج صناعي قدره 55.9 مليار دولار، مستفيدة من سوقها المحلي الكبير ومواردها الطبيعية الوفيرة، ويعد تشغيل مصفاة "دانجوتي" العملاقة، التي يُفترض أن تلبي كامل احتياجات البلاد من الوقود، رمزا لهذه الإرادة في التحول الصناعي المحلي، كما تستثمر نيجيريا في الصناعات الغذائية، مثل زيت النخيل والدقيق، لكنها لا تزال تواجه تحديات كبرى لبناء صناعة مستدامة ومتكاملة، رغم تقدمها النسبي.

جنوب أفريقيا وقاعدة صناعة السيارات التاريخية

ويعتمد القطاع الصناعي في جنوب أفريقيا على قاعدة تاريخية قوية، مع وجود صناعات كبرى في مجالات السيارات، والصلب، والكيمياء، والصناعات الغذائية، بإنتاج يقدر بـ 49.3 مليار دولار، وتعد البلاد من القلائل في القارة الذين يمتلكون صناعة سيارات متكاملة ومخصصة للتصدير، إلى جانب قدرتها الابتكارية المحلية، غير أن هذا النموذج الصناعي يواجه حاليا هشاشة بسبب أزمة الطاقة التي أثرت على وحدات إنتاجية عديدة.



الجزائر وتأثير البيروقراطية على تطوير الصناعة

في شمال القارة، لا تزال الجزائر تعتمد بدرجة كبيرة على النفط والغاز، رغم جهودها لتطوير الصناعة التحويلية، مثل الأسمنت والصناعات الغذائية الأساسية، فالإمكانات التحويلية متوفرة، لكن البيروقراطية ونقص التنوع في المدخلات الصناعية يفرضان قيودا على التقدم.

المغرب يتبنى استراتيجية تصديرية ناجحة

رسم المغرب مسارا خاصا به، يتميز باستراتيجية تصديرية واضحة في قطاع السيارات، بدعم من مصانع "رونو" و"ستيلانتس"، مما جعله أول مصدر للبلاد في وقت قصير، كما يعول المغرب على قطاعات صناعية استراتيجية كالصناعات الجوية، والإلكترونيات، والصناعات الزراعية، وتشهد صناعات الجلد والنسيج تطورا ملموسا، كما يعكس اهتمامه بتصنيع البطاريات للمركبات الكهربائية إرادته في التموقع في سلاسل القيمة العالمية المتقدمة.

الكونغو الديمقراطية وثرواتها المعدنية الهائلة

رغم ثرواتها المعدنية الهائلة، لا تزال جمهورية الكونغو الديمقراطية على هامش الديناميكية الصناعية، بسبب ضعف القاعدة الصناعية ومحدودية البنية التحتية، لكن بعض الوحدات تركز على تحويل الخشب، والمنتجات الزراعية، وبعض محاولات تحويل المعادن يدويا.

دول إفريقية صاعدة في الصناعة

وبالرغم من القفزة الكبيرة في الدول التي تحدثنا عنها، إلا أن هناك عدة دول إفريقية صاعدة في الصناعة، والتي يأتي من أبرزها كوت ديفوار بحجم إنتاج 11.3 مليار دولار، وهي رائدة في تحويل الكاكاو، مع تقدم في الورق والعصير والمعجنات، وهذا بالإضافة إلى غانا بحجم إنتاج 8.5 مليار دولار، حيث تسير على طريق تحويل المنتجات الزراعية، ناهيك عن كينيا بحجم إنتاج بلغ 8.2 مليار دولار، وهي تعتمد على تحويل البن والشاي، مع تطور في صناعة الدواء، وأخيرا أوغندا بحجم إنتاج وصل إلى 7.6 مليار دولار، وتركز على تطوير الصناعات الغذائية والجلدية.



وتكشف الأرقام أن الصناعات الزراعية التحويلية هي نقطة الالتقاء المشتركة ومعبر معظم الاقتصادات الناشئة في أفريقيا، خاصة الدول الأقل إنتاجا صناعيا، ومع ذلك، يظل النجاح الصناعي مرهونا بأكثر من توفر المواد الخام، فهو يحتاج إلى إصلاحات هيكلية، استقرار سياسي، وبنية تحتية ملائمة، حيث أن الفجوة الشاسعة بين الدول العشر الكبار وبقية القارة تؤكد أن إدارة الموارد وتحويلها إلى سلاسل قيمة مستدامة ومربحة هو التحدي الأكبر والأهم في مسيرة التحول الصناعي الأفريقي.

