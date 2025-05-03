السبت 03 مايو 2025
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اقتصاد

وزير الصناعة: الإنتاج الصناعي الحالي يبلغ حوالي 76 مليار دولار عن عام 2024

جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو

 أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن العمالة هي عماد الصناعة وروحها.

وقال إنه يعمل حاليا في المصانع المصرية حوالي 3.5 مليون عامل وعاملة بنسبة 7.5% من العمالة المصرية، مستهدف زيادتها إلى ما يقرب من حوالى 8 ملايين فرصة عمل بحلول عام 2030 لتصل إلى نسبة 20% من العمالة المصرية.

حيث استعرض الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، جهود الدولة منذ ٣ يوليو ٢٠٢٤ حتى الآن للنهوض بالقطاع الصناعي وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية وتوفير فرص عمل جديدة وتأهيل العمالة.

جاء ذلك خلال الاحتفال بعيد العمال من أرض السويس الباسلة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشار وزير الصناعة أن الإنتاج الصناعي الحالي يبلغ حوالى 76 مليار دولار عن عام 2024.

ويستهدف القطاع الوصول إلى ما يقرب من 170 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي يقدر بنحو 10%، ويقدر إسهام الصناعة في الناتج المحلي حاليا بنسبة 14%، من الناتج الإجمالي لعام 2024 ونستهدف الوصول إلى نسبة 20% بحلول عام 2030.

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