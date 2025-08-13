الأربعاء 13 أغسطس 2025
أخبار مصر

مدبولي: نسعى لاستقطاب كبرى شركات السيارات الكهربائية للعمل داخل مصر

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تستهدف جذب واحدة من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في إنتاج السيارات الكهربائية للعمل داخل السوق المصرية.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن هناك تواصلًا مستمرًا مع عدد من الشركات العالمية في هذا القطاع، في إطار خطة الدولة للتوسع في صناعة السيارات الكهربائية وتعزيز التحول نحو النقل النظيف.

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تهيئة البنية التحتية اللازمة لصناعة السيارات الكهربائية، بما يشمل إنشاء محطات شحن كهربائية في مختلف المحافظات، وتقديم حوافز استثمارية وتشريعية لجذب المصنعين.

وأشار مدبولي إلى أن دخول كبرى الشركات العالمية إلى السوق المصرية يُسهم في نقل التكنولوجيا الحديثة، وتوطين صناعة السيارات الكهربائية محليًا، وفتح فرص عمل جديدة، فضلًا عن دعم توجه الدولة نحو خفض الانبعاثات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

