أول صورة للممثل تشا إون وو من مركز تدريب جيش كوريا

ظهرت صور جديدة لعضو فرقة الكيبوب ASTRO والممثل تشا إون وو من مركز تدريب جيش جمهورية كوريا، مما لفت انتباه المعجبين.

ونُشرت الصور في 13 أغسطس بتوقيت كوريا تحت قسم "رسم المتدرب" على الموقع الرسمي للمركز، حيث تُظهر الصور تشا واقفًا في تشكيل بنظرة حادة وسلوك منضبط.

تم تجنيد تشا إون وو في 28 يوليو، ودخل مركز تدريب الجيش في نونسان بمقاطعة تشونج تشيونج الجنوبية. بعد إكمال التدريب الأساسي، حيث يخدم في فرقة الجيش، وفي اليوم السابق للتجنيد، كشف عن شعره المقصوص حديثًا خلال بث مباشر، واصفًا إياه بأنه أقصر قصة شعر منذ أن كان عمره عامين أو ثلاثة أعوام.

كما اعترف بأنه شعر بغرابة عندما رأى نفسه في المرآة لكنه أعرب عن فضوله وتفاؤله بشأن دخوله الثلاثينيات من عمره أثناء الخدمة العسكرية، متمنيًا لمعجبيه التوفيق ووعد بالعودة سالمًا.

ظهر لأول مرة في عام 2016 مع فرقة ASTRO بعد ظهوره في فيلم "My Brilliant Life" عام 2014، كما بنى تشا أيضًا مهنة ناجحة في التمثيل بأعمال مثل "My ID Is Gangnam Beauty" و"True Beauty" و"Wonderful World".

