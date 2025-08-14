الخميس 14 أغسطس 2025
رياضة

دقة تمريراته حسمت اللقاء، من رجل مباراة سان جيرمان وتوتنهام بكأس السوبر الاوروبي؟

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان

توج الفرنسي عثمان ديمبلي، نجم باريس سان جيرمان بجائزة رجل مباراة "السوبر"، بعد أن فاز فريقه بلقب كأس السوبر الأوروبي، بعد فوزه بركلات الترجيح 4-3 على توتنهام هوتسبير، في مباراة مثيرة انتهى وقتها الأصلي بالتعادل 2-2، ليحقق الفريق الفرنسي ريمونتادا تاريخية تأهل بها للقب.
 

ديمبلي رجل مباراة باريس سان جيرمان وتوتنهام بكأس السوبر الأوروبي

وحصل الفرنسي عثمان ديمبلي، نجم باريس سان جيرمان، على الجائزة التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، بعد أداء متميز حصل فيه على تقييم 9.2/10.

وجاء الاحصائية التي منحت ديمبلي الجائزة رغم من عدم تسجيله أي هدف خلال الوقت الأصلي، كالتالي:


تمريرة حاسمة واحدة (أسهم من خلالها في هدف التعادل لجونزالو راموس).

صناعة فرصة كبيرة كادت أن تُترجم إلى هدف.

نجاحه في 2 من أصل 3 محاولات مراوغة، ما شكل خطرًا دائمًا على دفاع توتنهام.

تسديدتان خارج المرمى، ولمس الكرة 60 مرة.

تسجيله أحد ركلات الترجيح التي ساعدت فريقه على التتويج باللقب.

كما لعبت براعة الجناح الفرنسي في التمرير دورا هاما حيث اشارت الإحصائية أن نسبة دقة تمريرات ديمبلي بلغت 93% (39 تمريرة ناجحة من أصل 42)، بما في ذلك 3 تمريرات أساسية ساهمت في هجمات خطيرة لفريقه.

كما تفوق في المواجهات الأرضية، فقد فاز في 3 من أصل 4 كرات تنافسية خاضها.
 

