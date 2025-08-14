دقة تمريراته حسمت اللقاء، من رجل مباراة سان جيرمان وتوتنهام بكأس السوبر الاوروبي؟

توج الفرنسي عثمان ديمبلي، نجم باريس سان جيرمان بجائزة رجل مباراة "السوبر"، بعد أن فاز فريقه بلقب كأس السوبر الأوروبي، بعد فوزه بركلات الترجيح 4-3 على توتنهام هوتسبير، في مباراة مثيرة انتهى وقتها الأصلي بالتعادل 2-2، ليحقق الفريق الفرنسي ريمونتادا تاريخية تأهل بها للقب.



ديمبلي رجل مباراة باريس سان جيرمان وتوتنهام بكأس السوبر الأوروبي

وحصل الفرنسي عثمان ديمبلي، نجم باريس سان جيرمان، على الجائزة التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، بعد أداء متميز حصل فيه على تقييم 9.2/10.

وجاء الاحصائية التي منحت ديمبلي الجائزة رغم من عدم تسجيله أي هدف خلال الوقت الأصلي، كالتالي:



تمريرة حاسمة واحدة (أسهم من خلالها في هدف التعادل لجونزالو راموس).

صناعة فرصة كبيرة كادت أن تُترجم إلى هدف.

نجاحه في 2 من أصل 3 محاولات مراوغة، ما شكل خطرًا دائمًا على دفاع توتنهام.

تسديدتان خارج المرمى، ولمس الكرة 60 مرة.

تسجيله أحد ركلات الترجيح التي ساعدت فريقه على التتويج باللقب.

GOAL!



Never write off this PSG side 👊



Gonçalo Ramos equalises in the dying moments and it looks like we're heading to penalties!#UEFASuperCup #PSGTOT pic.twitter.com/SiEgJpaXdR — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) August 13, 2025

كما لعبت براعة الجناح الفرنسي في التمرير دورا هاما حيث اشارت الإحصائية أن نسبة دقة تمريرات ديمبلي بلغت 93% (39 تمريرة ناجحة من أصل 42)، بما في ذلك 3 تمريرات أساسية ساهمت في هجمات خطيرة لفريقه.

كما تفوق في المواجهات الأرضية، فقد فاز في 3 من أصل 4 كرات تنافسية خاضها.



