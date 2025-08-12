"درويش" ليس الأول، أعمال دارت في أزمنة من الماضي شاركت فيها دينا الشربيني

فرضت الفنانة دينا الشربيني نفسها كواحدة من أبرز نجمات جيلها بموهبتها التي تمكنها من تجسيد شخصيات متنوعة بإتقان، فتصل على الفور إلى قلوب المشاهدين، وخلال مسيرتها الفنية، قدمت دينا عددًا من الأعمال التي تدور أحداثها في أزمنة سابقة، كان آخرها فيلم "درويش"، الذي تدور أحداثه في أربعينيات القرن الماضي.

فيلم درويش من تأليف وسام صبرى وإخراج وليد الحلفاوي، ومن بطولة عمرو يوسف ودينا الشربينى ومحمد شاهين وتارا عماد، ومصطفى غريب، وخالد كمال، وإسلام حافظ، وأحمد عبد الوهاب، ويدور حول شخصية محتال يجد نفسه وسط سلسلة من التحديات والمخاطر، ويخوض مغامرات تحوله لبطل مختلف.

وقبل ذلك، لفتت دينا الأنظار في مسلسلات أخرى تدور أحداثها في أزمنة من الماضي ومن أبرزها:

مسلسل أفراح القبة

شاركت دينا في مسلسل "أفراح القبة" الذي عرض عام 2016، والذي تدور أحداثه داخل إحدى الفرق المسرحية في حقبة السبعينيات، حيث يكتشف الممثلون أن المسرحية الجديدة التي يعملون عليها تكشف أسرارهم الحقيقية والمشينة، ما يدفعهم لمحاولة إيقاف العرض، لكن مالك الفرقة يصر على استكماله.

و مسلسل أفراح القبة بطولة منى زكي وجمال سليمان وصابرين ورانيا يوسف ودينا الشربيني وصبا مبارك وأحمد السعدني وسوسن بدر وإياد نصار، المسلسل إخراج محمد ياسين وتأليف الأديب العالمي نجيب محفوظ.

مسلسل جراند أوتيل

وفي عام 2016 أيضًا شاركت دينا في مسلسل جراند أوتيل الذي تدور أحداثه في الخمسينات من القرن الماضي، حيث علي الذي يبدأ في البحث وراء اختفاء شقيقته المريب، والتي كانت تعمل خادمة في أحد الفنادق الكبرى بأسوان.

ومسلسل جراند أوتيل بطولة عمرو يوسف، وأمينة خليل، ودينا الشربيني، وأنوشكا، وأحمد داوود، وسوسن بدر، ومن تأليف تامر حبيب وإخراج محمد شاكر خضير.

مسلسل قصر النيل

ومسلسل قصر النيل هو مسلسل عرض عام 2021 ودارت أحداثه خلال حقبة الستينيات حول كاميليا، الفتاة التي يُقتل والدها بعد شجار مع الأرستقراطي فهمي السيوفي أثناء طفولتها، لتعود بعد سنوات ساعية للانتقام من أبناء عائلة السيوفي.

ويشارك دينا الشربيني في بطولة المسلسل النجوم ريهام عبد الغفور، صبري فواز، أحمد خالد صالح، أحمد مجدي، صلاح عبد الله، مريم الخشت، محمد حاتم، نبيل عيسي، ناردين فرج، عمر السعيد، من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج خالد مرعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.