السجن 5 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لسائق تحت تأثير المخدر بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، بالسجن المشدد 5 سنوات لسائق وتغريمة غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لقيادته سيارة تحت تأثير المواد المخدرة وحيازة حشيش بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب.

البداية عندما أحالت النيابة العامة المتهم «عامر.ح.ع» 40 سنة – سائق، في القضية رقم 3995 لسنة 2025 مركز القناطر الخيرية والمقيدة برقم 428 لسنة 2025 كلي جنوب بنها لأنه في يوم 11 / 2 / 2028 بدائرة مركز القناطر الخيرية محافظة القليوبية احرز جوهرًا مخدرًا ( حشيش ) وكان ذلك بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأن المتهم قاد مركبة آليه حال كونه واقعًا تحت تأثیر مخدر.

