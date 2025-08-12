أسامة كمال محذرا إثيوبيا: لا تستهينوا بمصر.. "يا جاي على قوتي يا ناوي موتي"

قال الإعلامي أسامة كمال، مخطئ من يظن في مصر "الضعف" خاصة في ملف سد النهضة، متابعًا: " مصر اللى مش بتفرط فى حق الشعب الفلسطينى، مش ممكن تفرط فى حق الحياة وحقوقها فى مياه النيل"، حسب تعبيره.

وأضاف في برنامجه "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc"، مساء الثلاثاء، أن مصر طالما ساندت التنمية في القارة السمراء، متسائلًا: من رحب بالأشقاء الأفارقة في ظل الحروب الأهلية؟ متى عطّلت مصر أي تنمية للدول الإفريقية؟

السلوك المصري مع إثيوبيا

وأوضح أن السلوك المصري مع إثيوبيا لـ "طول البال" رغم التصريحات والتحركات التي وصفها بـ"المستفزة"، مستكملا: "مصر ليست عاجزة.. ولكنها تقدر الجيرة، وطالما ساعدت إفريقيا بكل ما تملك، ولكننا دولة ترفع شعار (يا جاي على قوتي.. يا ناوي موتي)".

وانتقد الحكومة الإثيوبية، مؤكدًا أنها بذلت كل الجهد وأبرمت التحالفات التي تقتل التنمية في مصر، وتعطّش الشعي المصري، مطالبا إياهم بالتعلم من التاريخ المصري الممتد منذ حضارة المصري القديم.

وتابع: "ماحدش يستهين بمصر.. ورغم كوني لست صوتا رسميا، لكن أعلم تمام العلم أن هذه هي مشاعر 105 ملايين مواطن مصري".

تجدر الإشارة إلى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على توجيه رسائل طمأنة للمواطنين المصريين بشأن ملف المياه، مؤكدًا أنه لن يسمح بالمساس بحصة مصر من نهر النيل، ومسئول عن الوصول إلى حل لا يؤثر على حياة الشعب.

وقال الرئيس السيسي إن مصر ترفض بشكل كامل للإجراءات الأحادية في حوض النيل الشرقي، الذي سعينا أن يكون مصدرًا للتعاون لا للصراع، معتبرا أن مُخطئ من يتوهم أن مصر ستغض الطرف عن تهديد وجودي لأمنها المائي.. وسنظل متابعين وسنتخذ كل التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي للحفاظ على مقدرات شعبنا الوجودية، وأضاف الرئيس: " لا نرفض أبدًا تنمية شركائنا وأشقائنا في دول حوض النيل، لكن يجب ألا يكون لهذه التنمية تأثير على حجم أو حصة المياه التي تصل إلى مصر".

