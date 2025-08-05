تريد السيطرة على "أم الدنيا" بحجب المياه، خبير يكشف نوايا إثيوبيا السيئة تجاه مصر

إثيوبيا تتعنت ضد مصر، كشف الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية والأرض بجامعة القاهرة، عن محاولة إثيوبيا السيطرة على مصر باستخدام المياه، التي تحاول منعها عن مصر، بحجة استخدامها للمياه وربطها بالتنمية في بلدهم.

إثيوبيا تربط التنمية والكهرباء بالمياه

وأكد الدكتور نادر نور الدين أن التنمية ليست بالمياه، وأن محاولة ربط إثيوبيا المياه بالكهرباء، التي يمكن توليدها بوسائل عديدة، يعتبر أمر غير مجدٍ، مشيرًا إلى أن ربط المياه بالتنمية أو الكهرباء في إثيوبيا يعتبر "افتكاس وشر إثيوبي للسيطرة على مياه فروع نهر النيل التي تنبع من إثيوبيا".

إثيوبيا تربط التنمية بالمياه، فيتو



وأشار الدكتور نادر نور الدين إلى تصريحات وزير الرى الدكتور هاني سويلم، التي أكد فيها أن "مصر تدعم التنمية في إثيوبيا ولكن ليس على حساب حقوق مصر في المياه!".



وقال الدكتور نادر نور الدين: إن "للكهرباء وسائل عديدة لإنتاجها، ولكن ليس هناك بدائل للمياه، وربط التنمية بالمياه أمر غريب وليس له مثيل في العالم، وهو افتكاس وشر إثيوبي للسيطرة على مياه فروع نهر النيل التي تنبع من إثيوبيا".

نوايا إثيوبيا السيئة بالسيطرة على مصر

وتابع الدكتور نادر نور الدين: "لو كانت التنمية بالمياه لكانت كندا التي تمتلك خمس مياه العالم هى الأغنى عالميًا، ولكانت البرازيل بنهر الأمازون صاحب أعلى تدفقات نهرية في العالم، بحجم ٥٥٦٠ مليار متر مكعب سنويًا، هى الأغنى عالميًا، ولكانت جمهورية الكونغو بنهرها صاحب التصرفات ١٢٨٤ مليار متر مكعب سنويًا هى الأغنى إفريقيًا، ولكنها في الحقيقة هى الأفقر عالميًا وإفريقيًا".

أثيوبيا وربط مياه السد بتوليد الكهرباء، فيتو

وعن دول الفقر المائي، قال نادر نور الدين: "وعلى العكس ماكانت ماليزيا وسنغافورة والإمارات والسعودية وقطر والمغرب هي الأفقر عالميا لأنها دول بموارد مائية محدودة للغاية وذات فقر مائي مزمن".



وكشف الدكتور نادر نور الدين عن نوايا إثيوبيا غير الطيبة تجاه مصر، فقال: "هذه براهين بأن إثيوبيا لا ترغب في التنمية العادلة والمتعارف عليها دوليًا، بخبرائها وجامعاتها وعلمائها ومهندسيها، ولكنه فكرها الشرير منذ عهد الوالي محمد علي باعتبارها السودان جزءًا من الأراضي الإثيوبية، ثم وهم السيطرة على مصر بخنقها بالمياه أو ابتزازها ماليًا عن طريق المياه!".

وأكد الدكتور نادر نور الدين أن “ربط التنمية بالمياه كذبة إثيوبية لايقبلها ولا يصدقها العالم ولكنها تعكس الشر والعدوانية الإثيوبية تجاه جيرانها في مصر والسودان بعد أذيتها وحربها لجميع جيرانها في إريتريا والصومال وكينيا والسودان”!!!



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