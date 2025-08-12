نادر نور الدين: ربط إثيوبيا التنمية بالمياه مجرد ستار للسيطرة على النيل (فيديو)

علق الدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، على زيارة الرئيس الأوغندي لمصر، قائلا: " لقاء دبلوماسي راق".



وقال فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم": إن المياه ليس لها بديل إنما توليد الكهرباء يمكن أن يتم عن طريق الرياح أو من المحطات البترولية.



وأضاف أن ربط إثيوبيا التنمية بالمياه أمر خطأ، فلو كانت المياه هى السبب فى تنمية الدول لكانت دولة الكونغو الديمقراطية هى أغنى دولة فى أفريقيا، فهى لديها نهر الكونغو الذى تصل تدفقاته المائية إلى 284 مليار متر مكعب، ومع ذلك هى أفقر دولة أفريقيا.



وأوضح أن ربط التنمية بالمياه فى إثيوبيا مجرد سبب للاستحواذ على نهر النيل، مؤكدا أن الرئيس الأوغندي هو حكيم أفريقيا، ولذلك كان دائما يؤكد ان مصر لديها فرصة للزراعة فى الدول الأفريقية.

وتابع: " أوغندا طالبت بإعادة النظر فى اتفاقية عنتيبي، بما يخدم مصالح مصر وإثيوبيا"، مؤكدا: " وجود الرئيس الأوغندي فى مصر هى خطوة جيدة، وعودة مصر للقارة الأفريقية مرة أخرى".



العلاقات الثنائية التاريخية بين مصر وأوغندا

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم، بقصر الاتحادية، رئيس جمهورية أوغندا يويري كاجوتا موسيفيني، حيث عُقدت مراسم الاستقبال الرسمية، وتم عزف السلام الوطني لكل من جمهورية مصر العربية وجمهورية أوغندا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيسين عقدا اجتماعًا مغلقًا، وأعقبه جلسة مباحثات موسعة شارك فيها وفدا البلدين، حيث بحث الجانبان سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية التاريخية بين مصر وأوغندا، واتفقا على مواصلة تعزيزها خاصة فيما يتعلق بالجوانب السياسية، والتجارية، والاستثمارية، وبما يحقق المصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين.



التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم

‎وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيسين شهدا التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم في مجال التعاون الفني في قطاع إدارة الموارد المائية، وفي مجال التعاون الزراعي والغذائي، وفي مجال الاستثمار، وفي مجال الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الرسمية، وفي مجال التعاون الدبلوماسي لدعم إنشاء معهد دبلوماسي أوغندي. وعقد الرئيسان مؤتمرًا صحفيًا عقب الانتهاء من المباحثات، حيث استعرضا نتائج المباحثات بين الجانبين.

