وول ستريت جورنال: زيلينسكي يبدي استعدادا للتنازل عن أراض أوكرانية لوقف الحرب

أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال»، بأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أبدى استعدادا للتنازل عن أراض أوكرانية.

ترامب يسعى للتوصل لوقف إطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا

وفي وقت سابق من اليوم، ذكر موقع أكسيوس أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب أبلغ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وعددًا من القادة الأوروبيين بأن التنازل عن بعض الأراضي سيكون ضروريًا كجزء من أي اتفاق سلام محتمل.

وأوضح الموقع أن ترامب أكد لهم عزمه على استكشاف إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام كامل، مشيرًا إلى أنه سيسعى خلال قمة ألاسكا المرتقبة إلى التوصل لوقف إطلاق النار بين موسكو وكييف.

زيلينسكي لـ ترامب: بوتين ليس محل ثقة

وبحسب التقرير، أبلغ زيلينسكي ترامب بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "ليس محل ثقة"، فيما شدد ترامب على أنه لن يتخذ قرارًا نهائيًا بشأن الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هذا الملف يجب أن تتم مناقشته بين بوتين وزيلينسكي بشكل مباشر.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، فى وقت سابق من اليوم الأربعاء، نقلًا عن مسؤولين في البيت الأبيض، أن اللقاء المرتقب بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيُعقد يوم الجمعة في القاعدة العسكرية إلمندورف–ريتشاردسون بمدينة أنكوراج بولاية ألاسكا.

