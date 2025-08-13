طلائع الجيش يدخل معسكرًا بالسويس استعدادًا لمواجهة المصري

وصل فريق طلائع الجيش الي مدينة السويس للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي غدا الخميس ببطولة الدوري الممتاز.

وخاض طلائع الجيش مرانه الأخير باستاد جهاز الرياضة قبل السفر إلى السويس للدخول في معسكر مغلق حتى الغد موعد مواجهة المصري

موعد مباراة المصري وطلائع الجيش



ويلتقي فريقا المصري وطلائع الجيش في التاسعة مساء غد الخميس على استاد السويس الجديد بالجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

كان المصري نجح في الفوز على فريق الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما مساء الجمعة على استاد السويس الجديد.

وتعادل طلائع الجيش مع سموحة إيجابيا بهدف لكل فريق بنفس الجولة.

طاقم تحكيم مباراة طلائع الجيش والمصري بالجولة الثانية لدوري نايل

أحمد الغندور.. حكمًا للساحة

شريف عبد الله.. مساعد حكم أول.

محمود بدران .. مساعد حكم ثان.

وليد عبد الرازق .. حكم رابع.

محمود البنا .. حكم تقنية الفيديو.

محمود حسين .. مساعد حكم تقنية الفيديو.

قائمة الطلائع للموسم الجديد

وضمت قائمة طلائع الجيش للموسم الجديد كلا من: "عمر رضوان، مؤمن محمود عبد العاطى، عمرو طارق، محمد فتح الله، حسام السويسى، خالد سطوحى، رجب عمران، أحمد زولا، فارس حاتم، محمد هانى، كريم طارق، إسلام محارب، على حمدى، حسن مجدى، محمد شعبان، غيث عبد الله مد الله، عماد معوض، حامد خلف، محمود عبد العزيز، خالد بسيونى، مصطفى الخواجة، أبو بكر كيتا، خالد محمد عوض، أحمد طارق، ديسلون كامونى، أحمد علاء، إسماعيل أجورو، محمد عاطف، محمد ياسر، مهند محمد، يوسف حسن، كريم رجب، عمر عبد الله، أحمد عباس، ومحمد مجدى عبد الفتاح".

صفقات طلائع الجيش

نجح نادي طلائع الجيش في إبرام عدد من الصفقات في الميركاتو الصيفي بضم المهاجم التوجولي إسماعيل أورو أجورو لمدة موسمين والإنجولي ديلسون كاموني لاعب زد اف سي لمدة موسمين والتونسي حسام بن السيد السويسي لاعب خط وسط اتحاد قردان التونسي لمدة موسمين في صفقة انتقال حر واستعارة لاعب الزمالك الشاب محمد عاطف، جناح الفريق لمدة موسم واحد.



ورحل عن صفوف طلائع الجيش كل من يسري وحيد وأحمد متعب اللذان انتقلا للبنك الأهلى وأحمد الشيخ الذى انتقل لصفوف حرس الحدود، وبعد نهاية تعاقد أحمد سمير مع طلائع الجيش، رحل اللاعب إلى سيراميكا في صفقة انتقال حر

