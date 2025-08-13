الأربعاء 13 أغسطس 2025
سيراميكا يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة زد في الدوري (صور)

سيراميكا كليوباترا،
اختتم فريق سيراميكا كليوباترا بقيادة علي ماهر استعداداته لمواجهة زد غدا الخميس ببطولة الدوري المصري.

وخاض سيراميكا مرانه الأخير في المعسكر المغلق حتى مواجهة الغد.

 

موعد مباراة زد وسيراميكا في الدوري المصري


ويلتقي فريقا زد وسيراميكا كليوباترا في السادسة مساء غد الخميس على استاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الثانية ببطولة الدوري المصري.


وخسر سيراميكا كليوباترا من الزمالك بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما الجمعة في الجولة الأولى لمسابقة الدوري.

مواعيد مباريات الجولة الثانية في الدوري المصري

 

الخميس 14 أغسطس
زد ضد سيراميكا – 6:00 مساءً

 

الاتحاد السكندري ضد مودرن سبورت – 6:00 مساءً

طلائع الجيش ضد المصري – 9:00 مساءً

بيراميدز ضد الإسماعيلي – 9:00 مساءً

الجمعة 15 أغسطس
بتروجيت ضد كهرباء الإسماعيلية – 6:00 مساءً

الأهلي ضد فاركو – 9:00 مساءً

حرس الحدود ضد البنك الأهلي – 9:00 مساءً

السبت 16 أغسطس


إنبي ضد وادي دجلة – 6:00 مساءً

الزمالك ضد المقاولون العرب – 9:00 مساءً

غزل المحلة ضد سموحة – 9:00 مساءً

قائمة سيراميكا للموسم الجديد 


حراسة المرمي: محمد بسام ومحمد طارق وإسلام ريشة ومحمد کوکو.

خط الدفاع:خالد عبد الفتاح ومحمد المغربي وكريم الدبيس ومحمود الزيني وأحمد هاني ورجب نبيل وسعد سایر وعبد الله مجدي وحسين السيد ومحمد أبو العلا.

خط الوسط: عمرو السولية وكريم نيدفيد وإسلام عيسى ويوسف جمال ومحمد عصام وإبراهيم محمد ومحمد صادق ومحمد عادل وجاستیس ارثر ومحمد رضا عطية وعمرو قلاوة ويوسف بعرور ومحمد فايز.

خط الهجوم: أحمد سمير وفاجري لاكاي وصديق أوجولا وأحمد أشرف وأيمن موكا وأحمد بلحاج ومروان عثمان أوتاكا وعبد الكريم موموني.

صفقات سيراميكا الصيفية


ونجح سيراميكا في إبرام 11 صفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، وهم:

عمرو السولية ويوسف جمال وخالد عبد الفتاح وكريم الدبيس وكريم وليد من صفوف الأهلي وأحمد سمير، قادمًا من طلائع الجيش وإسلام عيسى وعبد الله مجدي وفخري لاكاي من صفوف بيراميدز ومحمد طارق قادمًا من صفوف السكة الحديد ومحمد المغربي، قادمًا من الاتحاد السكندري.

