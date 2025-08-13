الأربعاء 13 أغسطس 2025
رياضة

أكرم عبد المجيد مديرًا فنيًا لنادي نزوى العماني

أكرم عبدالمجيد مديرًا
أكرم عبدالمجيد مديرًا فنيًا لنادى نزوى العمانى

أتم أكرم عبدالمجيد نجم الزمالك الأسبق تعاقده مع مسئولى نادى نزوى العماني من أجل تولي تدريب فريق الكرة خلال الموسم الحالي.

أكرم عبدالمجيد مديرًا فنيًا لنادى نزوى العمانى

واعلن نزوى الذي يستعد للدخول بقوة في منافسات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم للموسم الرياضي التعاقد رسميا مع عبدالمجيد في خطوة تهدف إلى تطوير الأداء والمنافسة على المربع الذهبى هذا الموسم.

عبدالمجيد يوقع لنادى نزوى العمانى

وجرى توقيع العقد في مقر النادي بحضور خلفان بن حمد الزيدي، رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء المجلس، ومدير الفريق  عماد بن عوض المنذرى. 

تصريحات رئيس نزوي

وأوضح رئيس النادى أن اختيار أكرم عبدالمجيد جاء بعد دراسة عدد من الملفات التدريبية لمدربين وطنيين وأجانب، مشيرًا إلى أن المدرب المصرى لدية خبرة ومعرفة قوية بالدوري العُماني، ويمتلك سيرة ذاتية حافلة بالإنجازات كلاعب ومدرب له بصمة وتاريخ تدريبى متميز..

عبدالمجيد مديرًا فنيًا لنادى نزوى العمانى

ويُعد عبدالمجيد من أبرز الهدافين في تاريخ الكرة المصرية، حيث بدأ مسيرته في نادي بلدية المحلة، ولعب لأندية الزمالك، والقناة، وجولدي، وسجل 75 هدفًا في الدوري المصري الممتاز، و80 هدفًا في الدرجة الثانية، و22 هدفًا في كأس مصر، وفاز بكأس مصر مع الزمالك عام 1999، والكأس الأفروآسيوية عام 1998، وكأس الاتحاد المصري مع القناة عام 2000، كما مثّل منتخب مصر الأول والأولمبي والعسكري، وسجل هدفين مع المنتخب الأول وهو الهداف التاريخى لبطولة كأس مصر، وقاد عبدالمجيد عدة أندية في مصر، ودرّب نادي صحم في دوري عمانتل، كما أشرف على تدريب منتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا، محققًا إنجازات بارزة. ويحمل المدرب مؤهلات تدريبية متقدمة تشمل بكالوريوس تربية رياضية،  و الرخص التدريبية الأعلى حيث يستعد حالياَ للحصول على الرخصة البرو.(A،B،C) من الاتحاد الأفريقي، ودورات

