قبل انطلاقه، شروط التحويل لكلية غير مناظرة في تقليل الاغتراب 2025

تقليل الاغتراب 2025.. تنطلق غدا الخميس 14 أغسطس مرحلة تحويلات تقليل الاغتراب 2025، لطلاب المرحلتين الأولى والثانية بتنسيق الجامعات 2025.

وأعلنت وزارة التعليم العالي، أن تحويلات تقليل الاغتراب ستستمر حتى الاثنين 18 أغسطس 2025، لمدة 5 أيام، وتستقبل خلالها معامل التنسيق بالجامعات بمختلف المحافظات طلاب الثانوية العامة، ممن قاموا بتسجيل رغباتهم خلال المرحلتين الأولى والثانية للتحويل في تقليل الاغتراب، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا.

ويمكن للطلاب التحويل من كلية لأخرى ضمن تحويلات تقليل الاغتراب من خلال موقع التنسيق الإلكتروني من هنـــــــــــــــــا.

شروط وقواعد تحويلات تقليل الاغتراب 2025

حدد المجلس الأعلى للجامعات شروط وقواعد تحويلات تقليل الاغتراب 2025، وجاءت كالتالي:

التحويل المُناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

التحويل غير المُناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المُراد التحويل إليها.

الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

لا توجد تحويلات ورقية.

التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

• استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).

شروط التحويل لكلية غير مناظرة في تقليل الاغتراب 2025

يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق في كلية ما خارج منطقته الجغرافية (أ) بالتقدم للتحويل إلى كلية مناظرة في منطقته الجغرافية (أ) فقط وبغض النظر عن الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها. في حالة وجود أكثر من كلية مناظرة في النطاق الجغرافي (أ) يسمح للطالب الذي رشح لكلية ما خارج النطاق الجغرافي (أ) بالتحويل للكلية المناظرة ذات الحد الأدنى الأقل في منطقته الجغرافية (أ).

