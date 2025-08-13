الأربعاء 13 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

انطلاق تسجيل اختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة 2025.. الموعد والمستندات المطلوبة

اختبارات القدرات
اختبارات القدرات 2025
ads

أعلنت وزارة التعليم العالي انطلاق اختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية.

 

موعد انطلاق اختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية 2025

ويبدأ التسجيل لاختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية 2025، اعتبارا من يوم السبت القادم الموافق 16 أغسطس 2025، ويمكن للطلاب تسجيل رغبتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت من هنـــــــــــــا

مواعيد واماكن أداء اختبارات القدرات للشهادات المعادلة 2025

كما أعلنت الوزارة مواعيد وأماكن أداء اختبارات القدرات 2025 لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، وفقا للجدول الآتي:

الإثنين 18/8/2025 التربية الفنية كلية التربية الفنية بالزمالك ج. حلوان
الثلاثاء 19/8/2025 التربية الموسيقية كلية التربية الموسيقية بالزمالك ج. حلوان
الأربعاء 20/8/2025 العمارة كلية الفنون الجميلة بالزمالك ج. حلوان
الخميس 21/8/2025 الفنون 
السبت 23/8/2025 الفنون التطبيقية كلية الفنون التطبيقية بالجيزة ج. حلوان
الاحد 24/8/2025 علوم الرياضة "بنين" كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم ج. حلوان
 علوم الرياضة "بنات" كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة ج. حلوان

طريقة سداد رسوم اختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة 2025

يمكن لطلاب الشهادات المعادلة سداد رسوم اختبارات القدرات 2025 من خلال اتباع الطرق الآتية:

يتم سداد قيمة الاختبارات عبر قنوات السداد الإلكترونية فقط

يتم السداد من خلال الطرق الآتية: 

  • بطاقات الدفع المسبق
  • بطاقات الائتمان
  • منافذ تحصيل شركات السداد الإلكتروني
  • لن يعتد بأي وسيلة أخري للسداد.

 ولا يتم الحصول علي موعد الامتحان من الموقع إلا بعد إتمام عملية السداد بالوسائل المحددة على صفحة اختبارات القدرات التابعة لموقع التنسيق الإلكتروني.

المستندات المطلوبة لأداء اختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة 2025

علي الطالب التوجه إلى مقر الكلية التي يرغب في أداء الاختبارات بها الساعة التاسعة صباحا ومعه المستندات الآتية:-
1. صورة من استمارة النجاح.
2. مستند تحقيق شخصية.
3. عدد 4 صور شخصية.                                                        

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة التعليم العالى اختبارات القدرات الشهادات المعادلة موقع التنسيق اختبارات القدرات 2025 طلاب الشهادات المعادلة العربية والاجنبية

مواد متعلقة

بمشاركة أكثر من 75 جامعة ومعهدا، وزير التعليم العالي يفتتح معرض أخبار اليوم التعليمي

موقع التنسيق يبدأ تلقي رغبات الطلاب المستنفدين

كليات تقبل من 58% لطلاب الشهادات المعادلة

الأكثر قراءة

أسباب إحالة بدرية طلبة إلى التحقيق بنقابة المهن التمثيلية

مصدر مطلع يكشف تفاصيل مناقشات وفد حماس مع رئيس المخابرات العامة المصرية

الحد الأدنى 220 درجة، محافظ الجيزة يعتمد تخفيض تنسيق القبول بالثانوية العامة

بالأسماء، قرار جمهوري بتعيينات جديدة في مناصب قضائية عليا

سعر الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

العلبة تبدأ من 98 جنيهًا، أرخص أسعار حلوى المولد النبوي 2025 (صور)

وفاء عامر: أشجع على الطلاق وإنهاء الحياة الزوجية في هذه الحالة

تفاصيل الحالة الصحية لـ ليلى علوي بعد تعرضها لحادث سير

خدمات

المزيد

خطوات تفعيل عرض الصيف لمحفظة فودافون كاش

انطلاق تسجيل اختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة 2025.. الموعد والمستندات المطلوبة

سعر الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

مرحلة تقليل الاغتراب، شروط التحويل إلى كلية غير مناظرة

المزيد

انفوجراف

رفض جائزة بـ 100 ألف جنيه لاختلافه مع نظام مبارك وهاجم عبد الناصر والسادات.. أسرار في حياة الأديب المتمرد صنع الله إبراهيم (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا وصف الله الشمس بالسراج الوهاج؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

بعد القبض على شاب ينتحل صفة فتاة، ما حكم التشبه بالنساء في الإسلام؟

داعية إسلامي يكشف عن 5 أيام يعيشها الإنسان دون أن يدري (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads