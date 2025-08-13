الأربعاء 13 أغسطس 2025
مرحلة تقليل الاغتراب، شروط التحويل إلى كلية غير مناظرة

وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتوعية طلاب الثانوية العامة المصرية، بكيفية إجراء تقليل الاغتراب إلكترونيًا بموقع التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد؛ للتيسير على الطلاب ومساعدتهم في تجنب أي أخطاء قد تحدث معهم.

 

شروط التحويل إلى كلية غير مناظرة 

يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق لكلية ما خارج أو داخل منطقته الجغرافية (أ) بالتحويل إلى كلية غير مناظرة في منطقته الجغرافية (أ) فقط، وبشرط ضرورة توافر ما يلي:


حصول الطالب على الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها (انتظام – انتساب موجه).
وجود مكانٍ خالٍ بالكلية التي يرغب الطالب في التحويل إليها ضمن الأماكن المقررة لكل شهادة من الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) على حدة.
استيفاء الطالب باقي قواعد القبول بالكلية المطلوب التحويل إليها مثل النجاح في اختبارات القدرات إن وُجِدَتْ ومثل الكليات التي تقبل الشهادات الفنية.

 

وأعلن الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أعدت دليلًا إرشاديًا لطلاب الثانوية العامة في سؤال وجواب، لتوضيح كيفية إجراء تقليل الاغتراب إلكترونيًا بـموقع التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد، وذلك للتيسير على الطلاب.

 

وأضاف المتحدث الرسمي أنه سيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) من خلال موقع التنسيق الالكتروني، أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%) وذلك خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 14 أغسطس 2025 وحتى يوم الاثنين الموافق 18 أغسطس 2025.

ويُمكن للطلاب متابعة كافة أخبار تنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، والحسابات الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مواقع التواصل الاجتماعي التالية:

● الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
● حساب الوزارة على فيسبوك
● حساب الوزارة على إنستجرام
● حساب الوزارة على منصة إكس
● حساب الوزارة على منصة ثريدز
 

كيف يتم تقليل الاغتراب بين الكليات الجامعية والمعاهد؟ 

يتم عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت وهي خدمة مجانية مُتاحة عبر الموقع التالي: https://tansik.digital.gov.eg


 متى تبدأ مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية؟

تبدأ مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة بالمرحلتين الأولى والثانية عقب إعلان نتيجة المرحلة الثانية. 


 ما أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني؟
 

الكمبيوتر الشخصي للطالب المُتصل بشبكة الإنترنت.
 

معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة.


 كيف يمكن للطالب الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني؟


بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.


 كيف يمكن للطالب معرفة الكلية المُرشح لها بشكل نهائي؟


يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني، وطباعة بطاقة الترشيح المتضمنة الكلية المُرشح لها، وذلك عقب انتهاء مرحلة التحويلات، حيث تُعتبر بطاقة الترشيح نهائية.

 

 

