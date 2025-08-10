الأعلى للجامعات يعلن إصدار دليل الهوية البصرية الرسمي للمجلس

أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن إصدار دليل الهوية البصرية الرسمي للمجلس، والذي يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الصورة المؤسسية للمجلس وتوحيد عناصر الهوية البصرية عبر جميع المنصات والوسائط؛ ويتم الالتزام به لكل الكيانات المضيفة لفعاليات او اجتماعات المجلس أو لجانه الفرعية.

دليل الهوية البصرية للمجلس الأعلى للجامعات

إصدار دليل الهوية البصرية للمجلس الأعلى للجامعات

ويُعد دليل الهوية البصرية أداة محورية لضمان الاتساق والاحترافية في تمثيل المجلس الأعلى للجامعات، حيث يرسّخ صورة مؤسسية موحدة تعكس قيم المجلس ورسالته الأكاديمية والمجتمعية.

كما يسهم في تعزيز الثقة والمصداقية لدى جميع الجهات المتعاملة مع المجلس، ويُسهّل التواصل الفعّال داخليًا وخارجيًا عبر مختلف الوسائط.

ويتضمن الدليل:

إرشادات استخدام الشعار والألوان الرسمية

نماذج المطبوعات والمواد الترويجية

معايير التصميم للمنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي

إعدادات الفعاليات والهدايا المؤسسية

وجاء تحت شعار "نُعلّم لننهض، ونبتكر لنقود"، كما أنه فكرة وإعداد فريق عمل الابتكار والتخطيط الاستراتيجي بالمكتب الفني بأمانة المجلس الأعلى للجامعات.

ويمكن الاطلاع على النماذج المعتمدة للدليل عبر الرابط الرسمي أو على الصفحة الرئيسية لموقع المجلس الأعلى للجامعات من هنـــــــــــــا.

