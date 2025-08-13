الأربعاء 13 أغسطس 2025
البنك الزراعي المصري يطلق مبادرة "كتابي هديتي" بالتعاون مع بنك الكساء

مبادرة كتابي هديتي
مبادرة "كتابي هديتي"

أطلق البنك الزراعي المصري، مبادرة "كتابي هديتي"، بالتعاون مع بنك الكساء المصري، تحت رعاية البنك المركزي المصري، والتي تم إطلاقها بداية من يوم الثلاثاء الماضي، ولمدة شهر، وذلك في إطار التزام البنك بدوره الريادي في المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة.   

مبادرة "كتابي هديتي"  

وتهدف المبادرة إلى جمع مجموعة كبيرة من الكتب المتنوعة، بما في ذلك الكتب الدراسية، والعلمية، والثقافية، بالإضافة إلى كتب الأطفال والادوات المدرسية، لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا في كافة المحافظات، وذلك من خلال صناديق التبرع التابعة لبنك الكساء، المتواجدة في المركز الرئيسي للبنك في الدقي، وفرع البنك في التحرير.  

وتعد هذه المبادرة استمرارًا لمسيرة التعاون المثمر بين البنك الزراعي المصري، وبنك الكساء، بعد النجاح الذي حققته مبادرة "العيد فرحة"، والتي استهدفت إدخال الفرح والسرور على العديد من الأسر الأكثر احتياجا في القرى والمحافظات المختلفة. 

وتأكيدًا على دور البنك الزراعي المصري في دعم مبادرة "كتابي هديتي"، قام موظفو البنك بالتبرع بالكتب المتنوعة في مختلف المجالات، بالإضافة إلى المستلزمات الدراسية، للمساهمة في إنجاح المبادرة، ودعمًا للأسر الأكثر احتياجًا. 

