الحد الأقصى لتمويل شراء الميكروباص والميني فان في البنك الزراعي

يبحث الكثير من عملاء البنك الزراعي عن تفاصيل تمويل شراء سيارات الميكروباص والميني فان.

وقال مسئولو البنك الزراعي إن تمويل شراء سيارة النقل أو النصف نقل ومينى فان ونقل الركاب للأفراد من خلال الوكلاء المتعاقد معهم أو موزعيهم المعتمدين.

البنك يمنح تمويلا لأصحاب الأعمال الحرة من الأفراد الطبيعيين.

ويجب أن يكون سن العميل لا يتجاوز 65 عاما مع نهاية عمر التمويل. نسبة التمويل كحد أقصى 75% ومقدم السيارة 25% ومبلغ التمويل يصل إلى 1,200,000 جم كحد اقصى للسيارات النقل ومبلغ التمويل يصل الى 1,000,000 جم كحد أقصى للسيارات ربع النقل ومبلغ التمويل يصل إلى 1,000,000 جم كحد أقصى للسيارات الميكروباص ومبلغ التمويل يصل إلى 400,000 جم كحد أقصى للسيارات المينى فان.

مدة التمويل تصل الى 6 سنوات مع وجود شهر سماح في بداية التمويل سعر العائد 29.25% متناقص.

وفيما يخص الأوراق المطلوبة فهي كالتالي:

صورة بطاقة الرقم القومي السارية. صورة رخصة قيادة مهنية او خاصة سارية

شهادة المعاملة العسكرية لمن هم دون سن 35 عام.

إيصال مرافق حديث لا يمر عليه 3 أشهر. بالنسبة للمنشأة الفردية يجب تقديم سجل تجارى حديث لا يتعدى 3 أشهر وعلى أن يكون مر سنة على مزاولة النشاط.

ومن جانب آخر تشمل تفاصيل قرض البنك الزراعي للفلاحين العديد من النقاط الأساسية والخطوات التي على أساسها يتم منح التمويل للراغبين من المزارعين.

وتضم قائمة هذه التفاصيل والمستندات في قرض البنك الزراعي للفلاحين ما يلي:

سعر العائد 5% للمحاصيل المدعمة.

يتم تحديد القيمة التسليفية بناء على مساحة الحيازة الزراعية ونوع المحصول المراد زراعته.

يتم منح تمويل الإنتاج النباتي بنسبة 100% من قيمة الموازنة المحصولية المعتمدة للمحاصيل الزراعية لكل من أراضي الوادي القديم والأراضي الصحراوية التي تم استكمال البنية الأساسية اللازمة لزراعتها.

فيما تضم الأوراق المطلوبة للحصول علي قرض البنك الزراعي التالي:

صورة بطاقة الرقم القومي.

صورة بطاقة الحيازة الزراعية / عقد الإيجار الموثق / في حالة الأرض حق الانتفاع إحضار ما يثبت ذلك.

بطاقة الخدمات الزراعية.

إقرار من المزارع ببيان المحاصيل.

