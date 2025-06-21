محافظ أسيوط: مد خط مياه من صدفا للغنايم ومعالجة الصرف الصحي لري الجوجوبا (فيديو)

التقى الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عددا من أهالي مركز الغنايم، للاستماع إلى مطالبهم ومناقشة التحديات التي تواجههم على أرض الواقع، وذلك في إطار نهج التواصل المباشر مع المواطنين وتنفيذًا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030.

جاء اللقاء بحضور عدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي القطاعات الخدمية، من بينهم المهندس محسن محمود رئيس قطاع كهرباء جنوب أسيوط والمهندس عصام القرن، وكيل وزارة الإسكان بأسيوط، وداليا تادرس، مدير هيئة تنمية الصعيد، ويسري سند، مدير إدارة مشروع المواقف بالمحافظة، وأمل جميل، مدير إدارة العلاقات العامة والمتابعة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي ونواب رئيس المركز.

واستعرض اللقاء مجموعة من القضايا الحيوية التي تمس حياة المواطنين اليومية، من أبرزها، تحسين خدمات مياه الشرب، توفير الأسمدة الزراعية، تشغيل وحدات البيوجاز، وتطوير منظومة الصرف الصحي. وأكد المحافظ على ضرورة الاستجابة السريعة لتلك المطالب، موجهًا القيادات التنفيذية المختصة بوضع حلول عملية وفورية قابلة للتنفيذ، مع متابعة دورية لضمان تحقيق نتائج ملموسة.

مد خط مياه من محطة صدفا إلى مركز الغنايم

وأشار محافظ أسيوط إلى خطة مد خط مياه من محطة صدفا إلى مركز الغنايم، يتضمن تركيب "بوستر" لتحسين ضغط المياه، بتكلفة إجمالية تصل إلى 25 مليون جنيه، بما يعزز جودة المياه المقدمة للمواطنين. كما شدد على أهمية إحكام الرقابة على تداول الأسمدة لضمان وصولها إلى مستحقيها ومنع التلاعب بها.

كما بحث محافظ أسيوط مع الحضور إمكانية إنشاء غرفة تجميع وشفط لمياه الصرف الصحي، ومعالجتها معالجة ثنائية بهدف استخدامها في ري نبات الجوجوبا، والاستفادة من الرواسب العضوية في إنتاج السماد الطبيعي، بما يعزز جهود الاستدامة البيئية مؤكدًا دعم المحافظة للتوسع في تشغيل وحدات البيوجاز، كحل مستدام لإدارة المخلفات، خاصة في المناطق الريفية.

وفي ختام اللقاء، أعرب المواطنون عن تقديرهم لمحافظ أسيوط على اهتمامه وحرصه على الاستماع لمشكلاتهم والعمل على تلبية احتياجاتهم بشكل فعال وسريع.

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