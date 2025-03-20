في جولة مفاجئة، محافظ أسيوط يتفقد المعمل المركزي لمياه الشرب ومحطة مياه الهلالي (صور)

تفقد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، المعمل المركزي لمياه الشرب بأسيوط والوادي الجديد ومحطة مياه الهلالي لمتابعة سير العمل، وذلك خلال جولة مفاجئة ضمن جولاته الدورية لمتابعة سير العمل بالقطاعات الخدمية المختلفة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية سعيًا نحو تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين ورصد أي قصور في مستوى الخدمات ومعالجتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ورافقه خلال الجولة المهندس محمود شحاتة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، والمهندس أحمد علي مدير منطقة شرق بالشركة، والمهندس إسلام محمد حسانين مدير قطاع المعامل بإدارة الجودة بالشركة، والدكتور مصطفى إبراهيم رئيس حي شرق، وأمل جميل مدير العلاقات العامة والمتابعة بالشركة، وعدد من قيادات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.

المعمل المركزي لمياه الشرب بأسيوط والوادي الجديد

استهل محافظ أسيوط زيارته المفاجئة؛ بتفقد المعمل المركزي لمياه الشرب بأسيوط والوادي الجديد الذي تم إنشاؤه على مساحة 1200 متر مربع بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتكلفة إجمالية قدرها 120 مليون جنيه في إطار تنفيذ مشروع "الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه (IWSSTA)، وذلك للاطمئنان على انتظام سير العمل به وأعمال التحاليل التي تتم به للوقوف علي جودة المياه المقدمة للمواطنين والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.

واستمع محافظ أسيوط إلى شرح تفصيلي عن العمل الذي يقوم به المعمل المركزي حيث يعد من أحدث المعامل على مستوى الجمهورية، ويحتوي على أجهزة تصنف من بين أفضل الأجهزة العالمية لتحليل مياه الشرب ومن الممكن أن يستقبل المعمل عينات من محافظات الصعيد أيضًا مؤكدًا على أهمية الدور الذي يقوم به المعمل لضمان الحصول على كوب مياة نقي وسليم مطابق للمواصفات مما يعزز من جهود المحافظة في تحسين جودة المياه التي تصل للمواطنين.

تم تفقد محافظ أسيوط؛ إدارة المحابس بالشركة التي تعمل على تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة وإصلاح المحابس وصيانتها ورفع كفاءتها، كما تفقد محطة مياة الشرب الهلالي الجديدة "التشيكي سابقًا" لمتابعة تشغيل المرحلة الثانية للمحطة التي جري إحلالها ورفع طاقتها من 200 لتر/ثانية لتصبح طاقتها الإجمالية 600 لتر/ثانية لخدمة مدينة أسيوط والتوسعات العمرانية لها وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة وقدرة المحطات القائمة حاليًا لتلبية الطلبات المتزايدة على المياه وتوفير حياة كريمة للمواطن لتحقيق التنمية المستدامة بالصعيد والنهوض بالمشروعات التنموية ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بها.

ووجه أبو النصر؛ برفع المخلفات وإزالة الرواكد ووضعها في أماكن مخصصة لها دون إهمال وتنظيف ودهان الأسوار وواجهات المباني ومراجعة الأسلاك الكهربائية والتأكد من سلامتها وتغيير المتهالك منها وإصلاح المعطل من كشافات الإنارة فضلًا عن تحسين المظهر العام للبئر الأثري القديم (أول محطة مياة للشرب بأسيوط) لتظهر بالمظهر اللائق بها وبأثريتها مؤكدًا على اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في إطار إستراتيجية تنمية محافظات الصعيد.

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