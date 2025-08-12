الداخلية: ضبط طالب انتحل صفة أنثى ونشر مقاطع رقص خادشة للحياء على مواقع التواصل

كشفت وزارة الداخلية، تفاصيل ضبط طالب انتحل صفة أنثى ونشر مقاطع رقص خادشة للحياء على مواقع التواصل.

وردت عدة بلاغات إلى الأجهزة الأمنية بشأن قيام إحدى صانعات المحتوى بنشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى أثناء الرقص بملابس خادشة للحياء، بما يتنافى مع الآداب العامة.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت فرق البحث من تحديد هوية القائم على الصفحة، وتبين أنه طالب مقيم بدائرة قسم شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية.

وبمواجهته، أقر المتهم بانتحاله صفة أنثى، وارتدائه ملابس خادشة للحياء والرقص بها، ونشر تلك المقاطع عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعى بهدف زيادة نسب المشاهدات وجنى أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة الإجراءات.

