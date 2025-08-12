الثلاثاء 12 أغسطس 2025
اقتصاد

البنك الأهلي يعلن عن توفير احتياجات عملائه من النقد الأجنبي

البنك الاهلي
البنك الاهلي

اعلن  البنك الأهلي المصري عن توفير احتياجات عملائه من النقد الأجنبي بغرض السفر بحد أقصي المبالغ المصرح بحملها قانونا أثناء السفر من خلال المطارات والموانئ المصرية.

ويقدم البنك الأهلي خدمات عديدة لعملاء منها بطاقة الخصم المباشر بلاتينيوم.

وتقدم البطاقة عدة مميزات للعملاء في بنك الأهلي، حيث تشمل القائمة ما يلي:

وصلاحية فورية للدخول على حسابات العميل للسحب النقدي والاستعلام عن الرصيد خلال أي ماكينة صراف آلي محليًّا أو دوليًّا.

 

التسوق بسهولة وحرية عبر كافة ماكينات الـ POS محليًّا أو دوليًّا.

التسوق عبر الإنترنت بأمان تام.

نقاط على مشتريات العملاء لاستبدالها بخيارات عديدة عبر برامج الأهلي بوينتس للولاء.

رسالة نصية تنبيهية فورية توضح للعملاء قيمة استخدام البطاقات أونلاين أو عبر نقاط البيع العديدة.

 

