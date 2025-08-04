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اقتصاد

خطوات إعادة تعيين كلمة المرور في الإنترنت البنكي من بنك مصر

بنك مصر، فيتو
بنك مصر، فيتو

يبحث العديد من عملاء بنك مصر عن طريقة إعادة تعيين كلمة المرور إذا تم فقدانها في الإنترنت البنكي.

وقال مسئولو بنك مصر إنه يمكن إعادة تعيين كلمة المرور في حالة فقد أو نسيان كلمة المرور الحالية من خلال الخطوات التالية:

فتح القائمة الرئيسية لخدمة الانترنت والموبايل البنكي

 الضغط علي نسيت كلمة السر من القائمة الرئيسية لخدمة الإنترنت والموبايل البنكي واستيفاء البيانات المطلوبة.

ومن جانب آخر، يبحث العديد من العملاء عن إمكانية تحويل الأموال  من ابلكيشن اونلاين في بنك مصر إلى رقم في انستاباي والخطوات اللازمة لذلك.

وقال مسئولو تطبيق انستاباي إنه يمكن التحويل لأى عميل  فى اي بنك داخل مصر، ويتم تنفيذ التحويل لحظيا فى أى وقت، وخلال الأجازات والعطلات الرسمية.

 

حيث يتم إضافة المستفيد كالمعتاد عن طريق اختيار نوع التحويل خارج بنك مصر، واختيار العملة بالجنية المصري.

 

واختيار تحويل إلى (حساب، بطاقة، محفظة، عنوان دفع الكتروني ( IPA)، ورقم تليفون لعميل  لديه عنوان دفع IPA.

ثم يتم تحديد المبلغ واختيار التحويل اللحظي والتأكد من التحويل وكتابة ال OTP  من خلال برنامج Soft token لإتمام التحويل.

 

ومن جانب آخر يتسائل الكثيرين عملاء البنوك عن كيفية التصرف حال تغيير الهاتف الخاص بهم وفقدانهم عنوان الدفع اللحظي IPA لتطبيق إنستاباي.

وأوضح مسئولو التطبيق أنه في حالة فقدان ونسيان عنوان الدفع اللحظي IPA فإنه يتم اتباع الخطوات التالية:

- الضغط على حساب جديد (new account)

- إعادة تسجيل IPA جديد:

-  اختار البنك.
- إدخال ١٦ رقم البطاقة والرقم السري الخاصين بهما.
. اختيار جديد.

 إذا قام العميل  باختيار حساب جديد:
- سوف يمسح جميع الحسابات المسجلة مسبقًا.
- على العميل اختيار IPA جديد مختلف عن السابق.
- سوف يكون IPN PIN كالقديم.

 

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