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محافظات

هل تودع قنا زراعة قصب السكر بعد إغراءات البنجر؟ مزارعون يكشفون حجم الإنتاجية وأرباح الفدان (فيديو)

زراعة قصب السكر,فيتو
زراعة قصب السكر,فيتو

يزرع محصول بنجر السكر في محافظة قنا، وقد شهدت زراعته مؤخرًا انتشارًا وتوسعًا في بعض المناطق مثل مركز دشنا شمال المحافظة. 

وينظر إلى بنجر السكر على أنه محصول ذو أهمية متزايدة في المحافظة، حيث أظهرت التجارب نجاحًا في زراعته وارتفاع نسبة السكر في إنتاجه.

 

 

 

محصول بنجر السكر في قنا

وقال محمد منصور، مزارع بنجر سكر بقرية الياسينية: إن زراعات البنجر بدأت منذ عامين تقريبا في قرية الياسينية، وزادت مساحات زراعة بنجر السكر في دشنا بشكل ملحوظ، حيث وصلت إلى حوالي 250 ألف فدان، ويستمر التوسع في زراعة المحصول عامًا بعد عام.

وأشار “محمد ” إلى أن بنجر السكر يعد محصولًا استراتيجيًّا هامًّا، وله أهمية كبيرة في توفير السكر وتلبية احتياجات السوق المحلية، بالإضافة إلى استخدامه في صناعة الأعلاف.

واضاف أن مصانع السكر في دشنا تشارك في استلام المحصول من المزارعين، وتوفر الدعم الفني والإرشادات اللازمة لضمان جودة المحصول، وتم زراعة بنجر السكر لأول مرة في الظهير الصحراوي لقرى دشنا، مما يساهم في زيادة المساحات المزروعة وتوسيع نطاق زراعة المحصول.

كما أكد محروس بدوي، أحد مزراعي البنجر في قرية الياسينية،أن محصول البنجر يطرح مثلا 30 طنا، يتم بيعه بحوالي 75 الف جنيه، يصرف ما يقرب من 15 الف او أقل في الزراعة والمزراع يستفيد بباقي النقود في عمل مشاريع أخري للاستفادة.

توفير وسيلة نقل الي مصنع ابوقرقاص

قال متولي سيد، أحد مزراعي البنجر في دشنا:" بدأنا زراعة بنجر السكر منذ العام الماضي ولانزال مستمرين فيها ومصنع ابوقرقاص يوفر وسيلة مواصلات لنقل المحصول وبالتالي هذا موفر علي المزارع".

وأضاف “متولي” أن البنجر يوفر في زراعته علي المزارع الكثير من التكاليف، وهذا سبب في الاقبال عليه وهو بديلا عن محصول القصب الذي ينهك المزارع"..

 

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