مزايا وشروط ومستندات القرض الشخصي في البنك التجاري الدولي

أوضح البنك التجاري الدولي cib مزايا القرض الشخصي الذي يتم تقديمه للعملاء الراغبين في الحصول على قرض البنك.

وشملت قائمة المزايا والشروط اللازمة لإتمام عملية التمويل من البنك التجاري الدولي في القروض مايلي:

يبدأ القرض من 5 آلاف جنيه مصري، ويصل إلى 9 ملايين جنيه مصري.

تتراوح نسبة الفائدة المتناقصة من 27.00% حتى 36.00%

تأمين على الحياة حتى انتهاء مدة القرض.

مرونة في السداد على فترات تبدأ من 12 شهرًا إلى 96 شهرًا.

إمكانية الاقتراض بضمان الودائع وشهادات الادخار.

وكشف البنك التجاري الدولي أنه يمكن للعملاء التقديم عن طريق موقع البنك الإلكتروني من الرابط التالي:

https://cib.eg/aEvfks-

شروط قرض البنك التجاري الدولي

واضاف البنك ان شروط الحصول على قرض شخصي كالآتي:

الحد الأدنى للسن: ٢١ سنة الحد الأقصى للسن: ٦٠ سنة وقت استحقاق القرض لأصحاب الراتب الشهري، و٦٥ سنة لأصحاب الأعمال الخاصة.

الحد الأدنى لصافي الراتب: 5,000 جنيه مصري لأصحاب الراتب، الشهري 20,000 جنيه مصري لأصحاب الأعمال الخاصة.

التأمين: تأمين على الحياة يسمح بتغطية القيمة المتبقية لسداد القرض في حالة الوفاة (لا قدر الله).

وفيما يخص المستندات المطلوبة في القرض الشخصي من البنك التجاري الدولي فهي كما يلي:

مستندات قرض البنك التجاري الدولي

نموذج الطلب، بطاقة رقم قومي سارية، كشف حساب بنكي، وإيصال مرافق حديث.

لأصحاب الراتب الشهري: خطاب بمفردات المرتب من جهة العمل بتاريخ حديث أو ثلاثة كشوفات راتب عن عن آخر ٣ أشهر.

لأصحاب الأعمال الخاصة: سجل تجاري ساري وكشف حساب بنكي.