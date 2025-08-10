البنك المركزي يعلن ارتفاع التضخم

قال البنك المركزي المصري إن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه اليوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجل سالب 0.5% في يوليو 2025 مقابل 0.4% في يوليو 2024 وسالب 0.1% في يونيو 2025. وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 13.9% في يوليو 2025 مقابل 14.9% في يونيو 2025.



وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي المصري، سالب 0.3% في يوليو 2025 مقابل سالب 0.5% في يوليو 2024 وسالب 0.2% في يونيو 2025. وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم الأساسي 11.6% في يوليو 2025 مقابل 11.4% في يونيو 2025.

