9 مميزات لبطاقة ميزة في البنك الزراعي المصري

تضم قائمة المميزات في بطاقة ميزة من البنك الزراعي الكثير من الخدمات.

وتشمل قائمة المزايا في بطاقة ميزة ما يلي:

مميزات بطاقة ميزة الزراعي

تصدر البطاقة مجانًا وبدون مصاريف سنوية.

إمكانية استخدامها بواسطة ماكينات الـ POS بجميع الوزارات والجهات الحكومية.

تنفيذ كافة المعاملات عبر المواقع الإلكترونية للحكومة الإلكترونية.

سهولة الإيداع من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM.

سحب نقدى من ماكينات الـ POS داخل فروع البنك الزراعي المصري.

لا تتطلب فتح حساب بنكي.

الحد الأقصى للرصيد 20 ألف جنيه.

الحد الأقصى للشراء 15 ألف جنيه.

مدة صلاحية البطاقة 3 سنوات.

المستندات المطلوبة

بطاقة الرقم القومي

تفعيل بطاقة ميزة الزراعي من خلال ماكينات الـ POS بفروع البنك.

وتشمل قائمة خصائص بطاقة ميزة الزراعي للمدفوعات الحكومية من البنك الزراعي العديد من المهام حيث تستخدم في المدفوعات الحكومية إلكترونيًّا من خلال:

1- ماكينات الـ POS بجميع الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية التي يتعامل معها المواطنين.

2- عبر الإنترنت من خلال المواقع الإلكترونية للحكومة الإلكترونية

ويصدر البنك الزراعي المصري بطاقة ميزة – الزراعي المدفوعة مقدمًا للمدفوعات الحكومية لجميع المواطنين المصريين من سن 16 سنة وتستهدف كافة المواطنين غير المتعاملين مع البنوك لاستخدامها في كافة المدفوعات الحكومية الإلكترونية وعبر الإنترنت.

ويبحث العديد من العملاء البنك الزراعي عن طريقة ربط كارت ميزة المقدم من خلال البنك بتطبيق إنستاباي والتفاعل عليه.

وأوضح مسؤولو البنك الزراعي أنه بالفعل يمكن استخدام كارت ميزة البنك الزراعي وربطه على تطبيق إنستاباي وذلك من خلال ذهاب العميل إلى الفرع وتقديم الطلب اللازم لإقرار الخدمة.

