الاستعدادات النهائية لإنشاء كوبري علوي بديلا لمزلقان عرب العراقي بقليوب

عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية اجتماعًا هامًا استعرض خلاله التصميمات والبدائل المقترحة لإنشاء كوبري علوي على مزلقان "عرب العراقي" استجابةً لمطالب الأهالي وتلبيةً للحاجة الماسة لحل مشكلة الازدحام المروري المزمن الذي يسببه تقاطع خط السكة الحديد مع أحد أهم الطرق الحيوية بالمدينة حيث يُعد المزلقان بوضعه الحالي منطقة اختناق مروري رئيسية، ويمر عبره آلاف المركبات والأفراد يوميًا، وخاصةً في أوقات الذروة.

الاستعدادات النهائية لبدء مشروع إنشاء كوبري علوي بديل لمزلقان عرب العراقي بقليوب



ويربط هذا الطريق بين مدينة قليوب ومدينة شبين القناطر، ويُعتبر شريانًا حيويًا لحركة التجارة والنقل .



وأكد محافظ القليوبية أن الهدف من إنشاء الكوبري هو فصل الحركة المرورية تمامًا عن حركة القطارات، ما يضمن تدفقًا سلسًا ومستمرًا للمركبات في الاتجاهين، وهذا الفصل يقضي على فترات الانتظار الطويلة ويساهم في تقليل الحوادث المرتبطة بعبور المزلقانات مشيرا أنه تم رصد الاعتماد المالي اللازم لتنفيذ المشروع من الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي.

