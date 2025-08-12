الثلاثاء 12 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الاستعدادات النهائية لإنشاء كوبري علوي بديلا لمزلقان عرب العراقي بقليوب

الاستعدادات النهائية
الاستعدادات النهائية لانهاء كوبري بقليوب،فيتو

عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية اجتماعًا هامًا استعرض خلاله التصميمات والبدائل المقترحة لإنشاء كوبري علوي على مزلقان "عرب العراقي" استجابةً لمطالب الأهالي وتلبيةً للحاجة الماسة لحل مشكلة الازدحام المروري المزمن الذي يسببه تقاطع خط السكة الحديد مع أحد أهم الطرق الحيوية بالمدينة حيث يُعد المزلقان بوضعه الحالي منطقة اختناق مروري رئيسية، ويمر عبره آلاف المركبات والأفراد يوميًا، وخاصةً في أوقات الذروة. 

محافظ القليوبية يتابع مستجدات تنفيذ "ممشى أهل مصر" ببنها

السجن المشدد 7 سنوات لمتهم هدد بفضح أمور مخلة بالحياء مقابل المال في القليوبية

 الاستعدادات النهائية لبدء مشروع إنشاء كوبري علوي بديل لمزلقان عرب العراقي  بقليوب 


ويربط هذا الطريق بين مدينة قليوب ومدينة شبين القناطر، ويُعتبر شريانًا حيويًا لحركة التجارة والنقل .
 

وأكد محافظ  القليوبية أن الهدف من إنشاء الكوبري هو فصل الحركة المرورية تمامًا عن حركة القطارات، ما يضمن تدفقًا سلسًا ومستمرًا للمركبات في الاتجاهين، وهذا الفصل يقضي على فترات الانتظار الطويلة ويساهم في تقليل الحوادث المرتبطة بعبور المزلقانات مشيرا  أنه تم رصد الاعتماد المالي اللازم لتنفيذ المشروع من الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظ القليوبية مدينة شبين القناطر ممشي اهل مصر ببنها ممشي اهل مصر

مواد متعلقة

بنك مصر يرفع الحد الأقصى لبيع الدولار للمسافرين إلى 10 آلاف

محافظ القليوبية يتابع مستجدات تنفيذ "ممشى أهل مصر" ببنها

محافظ القليوبية يوجه بإزالة مبنيين آيلين للسقوط في منطقة حريق شبرا الخيمة

أول بيان من محافظة القليوبية عن حريق محال سور محطة مترو شبرا الخيمة

الأكثر قراءة

بفارق 15 هدفا، منتخب التشيك يهزم اليابان في مونديال الناشئين لكرة اليد

الكشف عن فيديوهات خطيرة في هاتف سارة خليفة تتضمن الاشتراك في التعذيب والاغتصاب

تراجع الدولار أمام اليورو والين الياباني بعد بيانات التضخم الأمريكي

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الأربعاء

بعد فوز التشيك، سيناريوهات تأهل منتخب كرة اليد لربع نهائي مونديال الناشئين

دليلك الشامل، الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة 2025 لطلاب الثانوية العامة (نظام قديم)

السيسي يكشف المستور في أسباب أزمة المياه وسد النهضة

رسائل طمأنة من السيسي للمصريين بشأن نهر النيل وسد النهضة

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم الثلاثاء

سعر السكر في السوق المحلية اليوم

تعرف على سعر الأرز بالأسواق اليوم

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل اللحم في المنام وعلاقته بالخير الكثير والاستقرار المادي

ما حكم ربط الحروف الأولى للأسماء بالرزق؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بالأمسيات الدينية؟ الإفتاء تحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads