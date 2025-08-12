الثلاثاء 12 أغسطس 2025
إعلام إسرائيلي: رئيس الأركان يتهم عائلة نتنياهو باستهدافه

رئيس أركان جيش الاحتلال،
رئيس أركان جيش الاحتلال، فيتو

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي اتهم عائلة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باستهدافه بشكل شخصي، بسبب معارضته لعملية احتلال قطاع غزة، ورغبتها في عزله من منصبه.

وبحسب التقارير، أشار رئيس الأركان إلى أن الخلافات مع القيادة السياسية تعمقت خلال الأسابيع الماضية، خاصة في ما يتعلق بخطط السيطرة الكاملة على القطاع وإدارة العمليات العسكرية هناك.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي تم نعه من دخول مكتب وزير الدفاع، رغم وجود اجتماع مقرر بينهما لاعتماد سلسلة من التعيينات في الجيش.

 

جدل واسع في إسرائيل بسبب منع رئيس الأركان من دخول مكتب وزير الدفاع

وأشارت الهيئة، إلي أن الحادثة أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والعسكرية، خاصة في ظل حساسية المرحلة التي يمر بها جيش الاحتلال الإسرائيلي.ولم تصدر وزارة الدفاع أو مكتب رئيس الأركان أي بيان رسمي يوضح أسباب هذا الإجراء أو خلفياته حتى الان.

 

توترات سياسية وعسكرية في إسرائيل

ويأتي ذلك وسط توترات داخلية متزايدة بين المستويين السياسي والعسكري في إسرائيل، على خلفية إدارة العمليات الميدانية في غزة والخلافات حول التعيينات العسكرية العليا.

 

وقال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قواته دخلت مرحلة جديدة من العمليات العسكرية في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الجيش سيبذل قصارى جهده لاستعادة الأسرى المحتجزين.

وأضاف أن هذه المرحلة تأتي في إطار خطط ميدانية تهدف إلى تحقيق أهداف أمنية وعسكرية، وسط استمرار المواجهات في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

