خارج الحدود

رئيس أركان الاحتلال: يجب منح الجنود متنفسا لمواصلة القتال بغزة

زامير
زامير

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير، اليوم الاثنين: يجب منح الجنود متنفسا والتوقف لفترات تسمح بمواصلة العمليات في قطاع غزة.

رئيس أركان الاحتلال: يجب منح الجنود متنفسا لمواصلة القتال بغزة


وأضاف رئيس أركان جيش الاحتلال: نحن ببداية مرحلة جديدة من القتال بغزة وسنعتمد أفضل الأساليب وفقا للأهداف التي حددت.

وأفادت  القناة 12 الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الاثنين،  بأن مئات طياري سلاح الجو يتظاهرون غدا الثلاثاء قبالة هيئة الأركان احتجاجا على قرار احتلال مدينة غزة.

مئات طياري سلاح الجوي الإسرائيلي يتظاهرون ضد احتلال غزة

وفي السياق ذاته قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: إن خطة إسرائيل بشأن غزة تمثل كارثة محققة وتنطوي على خطورة غير مسبوقة، مشددًا على أن هذه الاستراتيجية ستؤدي إلى وقوع أولى الضحايا من بين الرهائن الإسرائيليين وسكان غزة المدنيين.

ماكرون: الحكومة الإسرائيلية مطالبة بإنهاء هذه الحرب فورا

وأضاف ماكرون أن الحكومة الإسرائيلية مطالبة بإنهاء هذه الحرب فورًا عبر وقف دائم لإطلاق النار، معتبرًا أن استمرار النزاع سيزيد من معاناة المدنيين ويعقد فرص تحقيق السلام في المنطقة.

ماكرون يقترح تشكيل تحالف دولي بتفويض من الأمم المتحدة

وفي خطوة لافتة، اقترح ماكرون تشكيل تحالف دولي بتفويض من قبل الأمم المتحدة لمواجهة الإرهاب والعمل على تحقيق الاستقرار في غزة، مؤكدًا ضرورة تعاون المجتمع الدولي للحد من تداعيات الأزمة الإنسانية والأمنية.

جيش الاحتلال غزة رئيس أركان جيش الاحتلال

