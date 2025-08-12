التعاون الإسلامي: نثمن جهود مصر تجاه غزة ونطالب بتسريع عمليات إعادة الإعمار

قالت المجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي: على إسرائيل كدولة احتلال ضمان دخول المساعدات لقطاع غزة وتأمين عمل المنظمات الإغاثية.

وتابعت في بيانها: "نثمن جهود الوسطاء في مصر وقطر والولايات المتحدة ونطالب بتسريع عمليات إعادة الإعمار".

وأضافت: "يجب إنهاء الحرب في قطاع غزة والدفع باتجاه تحقيق السلام وإقامة الدولة الفلسطينية".

وأعلن قائد ميداني في سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أن مقاتلي المقاومة تمكنوا من تدمير نحو 52 آلية عسكرية إسرائيلية، بعد انسحاب جزئي لقوات الاحتلال من مناطق شرق مدينة غزة كانت المقاومة قد زرعتها بالألغام.

خسائر كبيرة في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي

وأشار القائد الميداني إلى أن هذه العملية جاءت في إطار تكتيك الإعداد المسبق للمناطق القتالية، ما سمح بإيقاع خسائر كبيرة في صفوف القوات الإسرائيلية المتوغلة.

انسحاب جزئي للعدو الإسرائيلي في غزة

وأكد القائد الميداني بسرايا القدس: "بعد انسحاب جزئي للعدو من مناطق شرق غزة كنا لغمناها تبين لنا تدمير نحو 52 آلية عسكرية".



معارك عنيفة في قطاع غزة

ويأتي ذلك في ظل استمرار المعارك العنيفة على عدة محاور في قطاع غزة، وسط تصاعد عمليات المقاومة ضد قوات الاحتلال.

وكشفت مصادر لقناة “القاهرة الإخبارية”، أن عقد اجتماعات في القاهرة اليوم، يناقش سبل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتوصل إلى اتفاق هدنة مؤقتة لمدة 60 يومًا.

وأضافت المصادر، أن مصر تبذل جهودًا مكثفة مع جميع الأطراف المعنية من أجل العودة إلى مفاوضات التهدئة، ووقف إطلاق النار، تمهيدًا لبحث حلول أوسع للأزمة الإنسانية والسياسية في القطاع.

