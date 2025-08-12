كوريا الشمالية: استيلاء إسرائيل على الأراضي في غزة عمل إجرامي

أدانت كوريا الشمالية، في بيان رسمي، ما وصفته بـ"العمل الإجرامي" الذي تقوم به إسرائيل للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، معتبرة أن هذه الممارسات تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وتمثل انتهاكًا متعمدًا للسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

كوريا الشمالية تعلن رفضها لسياسات الاحتلال الإسرائيلي

وأكدت كوريا الشمالية رفضها القاطع لهذه السياسات، مشددة على تضامنها مع الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل استعادة حقوقه المشروعة.



الخرق الإسرائيلي الصارخ للقانون الدولي

وأضافت وزارة الخارجية الكورية الشمالية أن "الخطوات الإسرائيلية الأخيرة تمثل خرقًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتكشف عن نية واضحة لفرض سياسة الأمر الواقع بالقوة"، محذّرة من أن استمرار هذه الانتهاكات قد يؤدي إلى تصعيد أخطر للأوضاع الأمنية في المنطقة.

كما دعت كوريا الشمالية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لوقف ما وصفته بـ"العدوان المستمر" وحماية المدنيين الفلسطينيين، مشيرة إلى أن الصمت الدولي يشجع إسرائيل على المضي قدمًا في سياستها التوسعية.

واختتم البيان بالتأكيد على أن كوريا الشمالية ستواصل دعم القضية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية، والعمل على كشف "جرائم الاحتلال" أمام الرأي العام العالمي.

