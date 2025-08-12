مصادر: اجتماعات القاهرة تبحث هدنة مؤقتة في غزة لمدة 60 يومًا

كشفت مصادر لقناة “القاهرة الإخبارية”، أن عقد اجتماعات في القاهرة اليوم، يناقش سبل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتوصل إلى اتفاق هدنة مؤقتة لمدة 60 يومًا.

القاهرة تستضيف مفاوضات لوقف إطلاق النار فى غزة

وأضافت المصادر، أن مصر تبذل جهودًا مكثفة مع جميع الأطراف المعنية من أجل العودة إلى مفاوضات التهدئة، ووقف إطلاق النار، تمهيدًا لبحث حلول أوسع للأزمة الإنسانية والسياسية في القطاع.

الرئاسة الفلسطينية ترفض شخصية سمير حليلة

وقال مصدر مسؤول في الرئاسة الفلسطينية، إن ما ذكرته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية عن تعيين شخصية فلسطينية -فى إشارة إلى سمير حليلة- لإدارة قطاع غزة بعلم القيادة الفلسطينية غير صحيح.

وأضاف المصدر، أن الجهة الوحيدة المخولة بإدارة قطاع غزة هي دولة فلسطين ممثلة في الحكومة أو لجنتها الإدارية المتفق عليها والتي يرأسها وزير في الحكومة.

وشدد المصدر الرئاسي على أن أي تعاطٍٍ مع غير ذلك يعتبر خروجا عن الخط الوطني، ويتساوق مع ما يريده الاحتلال الذي يريد فصل غزة عن الضفة، وتهجير سكانها، مؤكدا ان قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية.

