استجابة فورية لشكاوى أشروبة بالمنيا، لجنة لمتابعة صرف الأسمدة وضبط آلية التوزيع

في استجابة سريعة لشكاوى أهالي قرية أشروبة التابعة لمركز بني مزار بشأن نقص حصص الأسمدة الزراعية، نفذت مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي توجيهات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بالتدخل العاجل لضبط عملية صرف الأسمدة بالجمعيات الزراعية.

استجابة فورية لشكاوى أشروبة بالمنيا، لجنة مشتركة لمتابعة صرف الأسمدة وضبط آلية التوزيع

جاء ذلك عقب الجولة الميدانية التي أجراها المحافظ في قرية أشروبة وعدد من قرى مركز بني مزار، حيث استمع لشكاوى الأهالي وحرص على متابعة أوضاع المزارعين.

وكيل وزارة الزراعة بالمنيا

من جانبه، وجه المهندس محمد أمين، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، بتشكيل لجنة من إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، والمتابعة التعاونية بالتعاون الزراعي، لمتابعة صرف الأسمدة.

جمعية أشروبة الزراعية

وقد باشرت اللجنة أعمالها بجمعية أشروبة الزراعية، وأسفرت جهودها عن صرف 143 شيكارة أسمدة لصالح 56 مزارعًا من أبناء القرية، مما يضمن انتظام العملية وتجنب أي تكدس أو تجاوزات.

كما واصلت اللجنة عملها في متابعة الصرف بجمعيات أخرى، منها جمعية بندر ديرمواس وجمعية صفط الغربية بمركز المنيا، مع وضع ضوابط حاكمة لآلية التوزيع على مستوى المحافظة.

وأكد وكيل وزارة الزراعة أن هذه الاستجابة تأتي ضمن خطة الوزارة للتفاعل السريع مع شكاوى وطلبات المزارعين في مختلف المحافظات، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الداعمة للقطاع الزراعي. وشدد على أن توفير مستلزمات الإنتاج في الوقت المناسب يعد أولوية قصوى لضمان استقرار العملية الزراعية، وزيادة الإنتاجية، وتحقيق الأمن الغذائي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.