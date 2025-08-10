الأحد 10 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

استجابة فورية لشكاوى أشروبة بالمنيا، لجنة لمتابعة صرف الأسمدة وضبط آلية التوزيع

استجابة فورية لشكاوى
استجابة فورية لشكاوى أشروبة بالمنيا

في استجابة سريعة لشكاوى أهالي قرية أشروبة التابعة لمركز بني مزار بشأن نقص حصص الأسمدة الزراعية، نفذت مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي توجيهات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بالتدخل العاجل لضبط عملية صرف الأسمدة بالجمعيات الزراعية.

استجابة فورية لشكاوى أشروبة بالمنيا، لجنة مشتركة لمتابعة صرف الأسمدة وضبط آلية التوزيع

جاء ذلك عقب الجولة الميدانية التي أجراها المحافظ في قرية أشروبة وعدد من قرى مركز بني مزار، حيث استمع لشكاوى الأهالي وحرص على متابعة أوضاع المزارعين.

وكيل وزارة الزراعة بالمنيا

من جانبه، وجه المهندس محمد أمين، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، بتشكيل لجنة من إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، والمتابعة التعاونية بالتعاون الزراعي، لمتابعة صرف الأسمدة.

جمعية أشروبة الزراعية

 وقد باشرت اللجنة أعمالها بجمعية أشروبة الزراعية، وأسفرت جهودها عن صرف 143 شيكارة أسمدة لصالح 56 مزارعًا من أبناء القرية، مما يضمن انتظام العملية وتجنب أي تكدس أو تجاوزات.

كما واصلت اللجنة عملها في متابعة الصرف بجمعيات أخرى، منها جمعية بندر ديرمواس وجمعية صفط الغربية بمركز المنيا، مع وضع ضوابط حاكمة لآلية التوزيع على مستوى المحافظة.

وأكد وكيل وزارة الزراعة أن هذه الاستجابة تأتي ضمن خطة الوزارة للتفاعل السريع مع شكاوى وطلبات المزارعين في مختلف المحافظات، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الداعمة للقطاع الزراعي. وشدد على أن توفير مستلزمات الإنتاج في الوقت المناسب يعد أولوية قصوى لضمان استقرار العملية الزراعية، وزيادة الإنتاجية، وتحقيق الأمن الغذائي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المنيا محافظة المنيا محافظ المنيا اللواء عماد كدواني محافظ المنيا اخبار محافظة المنيا اخبار المنيا المنيا اليوم اخبار المنيا اليوم

مواد متعلقة

تعليمات جديدة من وكيل وزارة التعليم بالمنيا لضمان الاستخدام الصحيح للفصول الدراسية

محافظ المنيا يوجه بإلغاء غرف مديري المدارس وتحويلها إلى فصول (فيديو)

المشدد 3 سنوات لـ 3 أشقاء جزارين بمدينة ملوي

وفاة شخص وإصابة 14 آخرين إثر انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

محافظ المنيا: خطة متكاملة لتطوير وتوسعة شارع كورنيش النيل

ننشر المؤشرات الأولية لنتائج انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في المنيا

النيابة العامة تودع والدة أطفال حادث "دلجا" بمستشفى نفسي بعد وفاة والدهم

إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة إثر انقلاب سيارة بالمنيا

الأكثر قراءة

ابنة عميلة تروي فضيحة سرقة أموالها بعد تحديث بياناتها بدقائق في البنك الأهلي

تصل لـ 46 مئوية، درجة الحرارة غدا الإثنين فى القاهرة والمحافظات

البنك الأهلي: نفحص شكوى عميلة من تعرضها لخسارة أموالها بعد تحديث بياناتها بالفرع

البحوث الفلكية: زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب شمال مطروح

صفقة غاز إسرائيل؟!

احتجاز البلوجر شاكر 15 يوما بسجن النهضة

الداخلية تحيل ضابطا للتحقيق بعد مشاجرة مع منادي سيارات بالجيزة

من قصص القرآن الكريم.. لقاء يوسف عليه السلام بإخوته.. العفو رغم الغدر

خدمات

المزيد

كل ما تريد معرفته عن الإعارة الوظيفية وضوابط تقييم وترقيات الموظفين في القانون

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الأحد

أسعار السكر اليوم الأحد

استعدادا للعام الجديد، خطوات الحصول على الاشتراك الطلابى بمترو الأنفاق

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم.. لقاء يوسف عليه السلام بإخوته.. العفو رغم الغدر

ما حكم الرجوع في التبرعات الموجهة لبعض للمؤسسات الخيرية؟ الإفتاء توضح

دعاء الأيام البيض لشهر صفر 2025

المزيد
الجريدة الرسمية
ads