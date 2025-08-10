الأحد 10 أغسطس 2025
محافظات

إخماد حريق اندلع داخل كنيسة السيدة العذراء مريم بالمنيا

اندلع حريق محدود داخل كنيسة السيدة العذراء مريم للأقباط الكاثوليك في إحدى قرى مركز مطاي شمال محافظة المنيا.

 

اندلع حريق داخل كنيسة السيدة العذراء مريم بالمنيا والحماية المدنية تتدخل 


تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن اندلع حريق محدود داخل كنيسة السيدة العذراء مريم للأقباط الكاثوليك بقرية ابوان التابعة إداريا لمركز مطاي شمال محافظة المنيا، بسبب ماس كهربائي.

اخماد الحريق بدون خسائر بشرية

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة وتمكنت بمساعدة أقباط ومسلمي القرية من إخماد الحريق دون خسائر بشرية.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

