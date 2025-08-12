الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة (فيديو)

حالة الطقس، أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن يومي الأربعاء والخميس هما ذروة الموجة الحارة نتيجة مرتفع جوي فى طبقات الجو العليا هو ما أدى لارتفاع درجات الحرارة عن نفس هذه الفترة من العام الماضي بما يصل إلى 5 درجات.

وقالت فى مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، إن طقس يوم الخميس المقبل سيكون شديد الحرارة، وستشهد درجات الحرارة ارتفاعا ملحوظا وقد تصل إلى 42 درجة، وأن أكثر المحافظات تضررا، من هذا الموجة الحارة هى محافظات الصعيد.

وأضافت أن درجات الحرارة فى محافظات الصعيد فى فترة النهار قد تصل إلى 49 درجة.

وعن موعد انكسار الموجة الحارة، أوضح عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن يوم السبت المقبل هو موعد انكسار الموجة الحارة التى تشهدها حاليا.

حالة الطقس غدا الأربعاء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأربعاء، حيث تتعرض البلاد إلى موجة شديدة الحرارة ويسود طقس شديد الحرارة رطب اليوم نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وحار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة رطب في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.



كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى.

ارتفاع نسب الرطوبة

أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تترواح من 2:4 درجات مئوية.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وذلك من الرابعة فجرا وحتى الثامنة صباحا.

